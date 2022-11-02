毋庸置疑，「買買買」是當代年輕人生活的日常，尤其是在一年一度的「雙11」臨近之際，清空購物車更是很多年輕人的必要之舉。

然而，就是在年輕人的「購物車」裡，藏著很多「美麗廢物」。它們看起來沒有太多的實際用處，卻有蠱惑人心的魅力。或者說，即使它們被買回來，自身價值根本沒機會得到釋放，但這絲毫不影響這屆年輕人購買它們的衝動。

比如，近期papi醬和團隊小夥伴在「費錢又捨不得扔的『美麗廢物』」的視頻分享中提到，「我知道就算買回來，也一定不會用，但是想買想得睡不著」，其中就包括，穿起來像雨衣卻不防水的鐳射外套、妝效難以日常的藍色液體眼影、連自己都忘記為何會買的怪物手套……

事實上，不只是視頻中提到的這些，可能每個人都「珍藏」著一些屬於自己的「美麗廢物」。比如，外管金碧輝煌、鏤空雕花的口紅，女孩們買回上百根，擺在精緻的收納盒裡，常用的卻只有一兩支；男生每季必買的動漫手辦，一個數千元，充滿家裡的櫃子，不捨得把玩，唯有「供著」……

隨著年紀漸長，喜歡收集一些富有「童心」的東西，或是葆有一份純真的表現。但對於部分人來說，如果不再熱愛，閒置的「美麗廢物」也可以加入二手交易市場流動，也不失為一種環保的舉動。

《2021中國閒置二手交易碳減排報告》即顯示，中國二手閒置物品交易規模從2015年約3000億元（人民幣，下同）快速提升至2020年破萬億的市場規模，預計2025年中國二手閒置物品交易規模將達到接近3萬億元的市場規模。

本期小酒館，我們和幾位喜歡買「美麗廢物」的小夥伴聊了聊他們的故事。他們當中，有人從小到大收集奇形怪狀的橡皮，雖毫無用處，但樂在其中；有人在看到漂亮的非遺手工藝品時，不惜花高價買回，但最後只能閒置在床底下落灰；還有人因為喜歡微信表情包，每逢周邊一出售，則必買，家裡也因此充滿了一堆「無用」擺件……

不得不承認，「美麗廢物」在很多時候確實可以治癒或緩解當代年輕人的焦慮，但衝動消費而造成的浪費也是不爭的事實。

●賞心悅目的橡皮 療愈我的焦慮與不安

27歲 | 夢桃 新媒體運營

我的橡皮收集愛好，始於有記憶之時，而且這種愛好還帶有一定的「祖傳」性質。

根據我媽的講述，在我出生前後，她就迷上了各種文具店裡五顏六色的、形狀各異的立體橡皮。被橡皮新奇的式樣和獨特的氣味吸引後，她就慢慢地將看到的有特色的橡皮全部捎回家，放在一個玩具塑料桶裡。

記憶中，小時候的我，就很喜歡拿起那個巨大的玩具桶，將裡面的橡皮都拿出來平鋪在床上，挨個拿起來看一遍，再聞一聞，甚至有時候還會跟它們一一對話。這對於是獨生子女的我而言，是一種奇妙的陪伴。

在我上了小學後，媽媽會每週給我幾元錢的零花錢。我常常會在放學後，去學校旁邊的文具店看一看有沒有新的橡皮上架。如果遇到了鍾意的，我就毫不猶豫地把橡皮「拿」下。

如今，20多年過去，我家積攢的橡皮數量已經裝了整整兩大抽屜。這些橡皮的形狀包括各種零食小吃、服裝箱包、可愛的小動物、各色花草、電子產品……

它們都是我和媽媽從全國，甚至世界各地淘來的。比如我淘自青島的「海星」、西安的「兵馬俑」、日本的「壽司料理」……印象最深的是一個黑色的「鍵盤」，它是我初中閨蜜在外地遊玩時送我的小禮物。當時，我家電腦鍵盤壞了，她和我調侃，「我送不起你一個真的鍵盤，但看到了一塊很好看的鍵盤橡皮，就送你這個吧。」

當然，更多的橡皮背後，並沒有那麼多的故事。它可能就是在我家附近幾個街區外的小店裡，無意間發現的。

但無論何時，每當我打開裝滿橡皮的抽屜，看到這些琳琅滿目的橡皮映入眼簾時，它們帶給我的那種賞心悅目的感覺是一樣的。它們可以將我一段時間學習或工作時積累的焦慮與不安，一掃而空。

（《這屆年輕人，愛買「美麗廢物」》系列一）

（侯燕婷、張琳、陶淘、馮曉亭、謝中秀/燃次元工作室）

【本文來源：「燃次元」公眾號（ID:chaintruth）】