日前立法院財政委員會審查財政部2023年度總預算案時，財政部長蘇建榮答詢表示，今年全國稅收實徵數超出預算數約4,000多億元，與去年差不多，其中中央政府就超徵3,000億元以上。由於連續兩年稅收超徵嚴重，立委對此質詢是否能比照過往新加坡、香港、澳門、南韓政府「還稅於民」？財長表示歲出預算權在行政院及主計總處，如果政院政策上要這樣做，必須透過預算程序辦理。基此觀察，以往將超徵稅收用來償債的說辭，財長似乎未再強調。由於「稅收超徵」數額龐大，是喜是憂，再度引起各方關注；如何釐清個中原由、健全相關制度，就顯得格外重要。以下分成數點來討論。

首先，「稅收超徵」係指稅收實徵數超過預算數之金額，主要呈現政府稅收短估現象與程度。名之為「稅收超徵」，反而讓許多人以為像買東西多付錢一樣，義正詞嚴地要求退還，實乃因名實不符所產生的誤導。故而當媒體報導稅收超徵時，立即引起「還稅於民」的議論不斷。然而政府在租稅法定主義下依法課稅，一般並無超徵問題，財政部就應該正其名，望能以適當、貼切的名詞呈現，否則「還稅於民」之訴求屢屢出現，徒增施政困擾。

其次，依據財政部最近幾年的數字觀察，除2020年因COVID-19疫情關係，允許企業營所稅免辦暫繳稅款（而於隔年再回補入帳），為造成當年稅收短徵223億元的主要原因外，其他年度均產生稅收超額，例如2014年1,088億元，2015年1,878億元，2016年1,278億元，2017年960億元，2018年897億元，2019年830億元，2021年更高達4,327億元，2022年也預計超過4,000億元。

由於稅收幾乎年年超徵，且近兩年數額確實高得有些離譜，占總稅收的比率竟達15％左右，顯示稅收預測機制嚴重失靈。故政府應徹底檢討稅收預估模式，矯正稅收估算過於保守之心態，確認造成預算編列偏差之責任歸屬，應給人民一個交代。若是主管單位掌握不確定因素的能力提高，稅收預估準確度上升，稅收超徵失真問題就不會顯得如此嚴重。

第三，在超徵稅額的處理上，依據預算法第59條規定，「超徵應一律繳庫」；且以往財政部的制式說法，就是將超徵稅額用來減少舉債或增加還本，填補原先課稅不足所造成的財政缺口，算是名正言順。今年或許是基於中央政府一年期以上未償債務約5.7兆元，約占GDP的比率已降至28.5％，與舉債上限40.6％的距離已經拉大，故而財長對於超徵稅收用來償債，似已未再堅持，而是將問題拋給主計總處編列預算來支用。由於稅收超徵戲碼近年來幾乎年年上演，故應在預算法中做更清楚的規定，超徵稅額在政府舉債情況下，應進入政府償債基金用來償債，以免債留子孫，紓解世代不正義問題。

第四，基於政府理財之「量出為入」原則，政府的支出規模決定了，人民的租稅負擔也就決定了，只是存在靠現在收稅或是未來收稅（舉債）融通的問題。若是政府對應該收的稅不收，以致近20年來的租稅負擔率只能在12％、13％徘徊，稅負並不過重，政治人物或壓力團體卻藉「還稅於民」來討好民眾，其實有欠妥適。因此，為期落實財政紀律，應將超出預期的稅收用來償債，矯正政府以往不負責任的態度。

第五，「還稅於民」不是不可以，當然要名正言順。前提不是基於實際稅收與預期稅收的差異大，而是政府財政體質夠健全，實際稅收大於政府支出，能夠產生財政剩餘；而財政剩餘的產生，主要基於人民努力打拚、創造經濟成長與繁榮，產生「經濟紅利」的結果。觀察新加坡政府，自2006年開始，多次從財政盈餘中提撥經費，派發紅利給人民，以酬全民努力的成果。

相對於台灣近年來的情況，經濟成長並不特別突出，財政收支也未能達成平衡，租稅負擔率嚴重偏低，債務仍在累積，似乎缺乏亮眼的條件，又將如何奢談「還稅於民」？相對的，若是政府財政健全，經濟成長亮麗乃全民貢獻結果，造成稅收大幅成長，此時政府將部分徵得的稅收還稅於民，也就言之成理。至於因為通貨膨脹造成人民的稅負提高，助長政府稅收多徵，除了所得稅已在課稅級距及免稅額、扣除額上，納入按物價指數化調整機制外，消費稅因物價上升而增加納稅人負擔，財稅單位也應積極正視並妥謀改善。