以前在教談判課的時候，結業時都會幫同學準備一個模擬美國中情局審問的練習。模擬的內容是假設被審問的人是臥底，但因為做錯了某一件事情露出馬腳，其他同學就要想出各種說法，逼問被審問的人說出真相。這對抗壓性和臨場反應是很好的練習。

在被輪番逼問的情境之中，顯有些慌亂緊張、語無倫次都是滿正常的情況，不過時不時還是會有些特別冷靜的人，無論怎麼被問都可以面不改色地替自己辯解。其中特別有印象的是有一次有個學生，替自己辯解的藉口是「筆誤」。不論其他人怎麼問他，他就是很冷靜地說只是筆誤，到最後其他人因為他的冷靜和堅持，反而問不下去了。沒想到這麼多年過去，這套中情局的練習有多少人聽過不知道，只知道台灣的官員也學會了這一招，只是把「筆誤」改成了「口誤」。

國民黨立委洪孟楷昨天在質詢時，質疑農委會副主委黃金城日前針對大貓熊團團的健康表示，大貓熊為陸方所有，只是在台灣展覽，「如果有必要可以拿回去」。冷血又傲慢的態度似乎只把大貓熊看成牽扯兩岸政治的麻煩，而毫無顧及大貓熊也是一條活生生的生命。對此，農委會主委陳吉仲幫忙澄清是黃金城「口誤」，還強調大貓熊是瀕臨絕種動物，有需要的話農委會會全力協助，絕對沒有如果大陸要可以拿回去的這件事。

不過這就妙了，說出冷血發言的是黃金城，結果跳出來說他「口誤」的從來不是他本人。林務局說他口誤，搞錯了團團的所有權；陳吉仲也說他口誤，但說的是農委會沒有不理團團，會全力協助。黃金城的一個「口誤」，引來各單位的各自表述，讓人不禁感嘆，台灣政府官員的掩飾功力大概已經超越美國中情局，不但黃金城已經被這麼多媒體聽到的一句話都可以說他是口誤，還可以各自幫他解讀是話中的哪個部分口誤，實在令人嘆為觀止。

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