近期美國空軍宣布，永久性撤出48架駐紮在日本嘉手納基地的F-18C/D，撤出這批服役已達40年的老飛機並不意外；緊接著，美國空軍計畫在澳洲北部空軍基地部署6架B-52戰略轟炸機。今年初，美國曾將4架B-52轟炸機部署於關島。

美軍把這種老掉牙的轟炸機部署到亞太地區，很明顯針對的是中國大陸：一方面正面告知中國大陸「我來了」，在另方面卻是一句講不出來的話「我撤了」。表面上是陣陣旗鼓，實際上是戰略撤退。

老掉牙的轟炸機？

美國空軍現役B-52共76架，而且打算讓B-52服役至2050年。年紀上的確老掉牙，而且該機速度慢、又不具匿蹤能力，幾千公里之外就能探測到，為何美空軍捨不得退役B-52？

第一，B-52航程遠，載彈量大。美國空軍仍庫存許多常規炸彈，如果B-52退役了，美軍堆積的大批彈藥將無用武之地。

第二，B-52最重要的目的就是戰略嚇阻，如果美國打算嚇阻或嚇唬中國大陸，若派B-2匿蹤轟炸機前往，無法保證大陸能夠發現，達不到嚇唬的目的。大搖大擺的派這種龐然大物又毫不隱形的轟炸機，即可確保解放軍知道B-52來了。

第三，B-52可在1千公里之外一次性發射數十枚巡航導彈，也具嚇唬效果。一個編隊的B-52起飛，中型軍艦編隊都會全軍覆沒，隱不隱形根本無所謂。B-52最厲害的地方不在於其龐大30噸的載彈量，而在於其所能裝載發射的武器。

第四，雖然B-52H是最後一個型號，但最近美空軍計劃將B52H改為J型，掛載大量空對空飛彈、極音速飛彈和無人機使其成為武器庫，配合F-35等進行偵察、監視與作戰。

第五，B-52可掛載射程最大可達1千公里的GM-158 JASSM聯合空對地飛彈。所有美軍的主要作戰飛機都可以使用該導彈，大到B系列轟炸機、小到F-15/16/18/35/22（外掛），極大地拓展了美國主力飛機的攻擊範圍。

總之，在亞太地區部署B-52，其所釋放出來的信號是「我來了」。

建立「嚇唬航線」

為了凸顯美軍存在的正當性，就必須大張旗鼓，同時還把B-52也拉進來。若是單機單艦進行自由航行，很可能力量單薄搞得顏面盡失。例如2018年7月，英國派了1艘23級巡防艦到南海自由航行，結果被16艘解放軍軍艦「圍觀」，大概這是後來英國決定派遣伊莉莎白航母來訪亞太地區「復仇」的原因之一吧？

總之，美國在亞太地區就是少了個東西，這個東西就是「點」。至少從澳大利亞到日本這兩個「點」途徑南海，可以形成一條航線，也就是「嚇唬」中國大陸的航線。

無論是從澳大利亞或關島起飛的B-52，都能給解放軍帶來相當的嚇唬壓力，儘管其嚇唬能力委實有限。因為嚇唬是一種威脅，而威脅是最廉價、最不具可信度的語言，就像老師嚇唬學生蹺課一樣，可以真實懲罰蹺課、也可不兌現。

建立「嚇唬航線」就是這個意思，其目的不是真實對解放軍動手，而是威脅動武。如果美軍真要對華動武，是不可能派易毀性高的B-52，而可能會派無人機或無人艇前來，減少兵員的傷亡。事實上，美軍正逐步撤出「有人」部隊...

美軍開始在腳底抹油

近年拜登全球趴趴走聯絡全球反中抗中盟友，政府與國會議員殺氣騰騰，反而是五角大廈頻踩剎車。

除了從日本撤出48架F-18C/D之外，從最近幾年美軍部署可以看出，雖然美軍在第一島鏈和解放軍對峙，但卻逐漸向本土收縮。

2012年4月，美軍將1.9萬名駐沖繩美海軍陸戰隊員的9000人轉移至關島和夏威夷。美軍擬於2024年10開始將現有的7800名陸戰隊員中的5000名轉移到關島。2020年5月，2500名陸戰隊員輪流駐紮澳大利亞達爾文。

還有一點很懸，撤出阿富汗的美軍將會部署在哪裡？根據布林肯的說法，這些美軍將用來對付中國，只是部署地點還不清楚。無論部署在哪裡，幾乎可以肯定地講，不會在第一島鏈的日本與韓國、更不可能在台灣，撤回第二島鏈（包括澳大利亞）或第三島鏈的機會可能還大一些。

現在日本、韓國和台灣變成美國前線的戰略守備隊，而美軍卻漸漸的向內收縮，等到台海「有事」，美軍機動部隊（陸戰隊）再來馳援。

「有人」撤退、「無人」前進

美軍戰略收縮是個趨勢，帝國版圖遭到解放軍崛起，在防禦方面必然備多力分，「有人」部隊（特別是陸戰隊）就會後撤，取而代之的是無人化部隊。隨著解放軍力量不斷強化，美軍還會進一步收縮。

可能是巧合或某種「意外」，美軍發展出「分散式作戰概念」，海軍、空軍和陸戰隊不約而同開始輕量化、小型化與無人化，這些因素巧妙而完美的結合在一起，降低了美中大軍直接碰撞的概率，最多就是一些無人化、小型化的機艦擦撞。

於是我們看到了近年美軍和解放軍無人機、蜂群、無人艇、無人潛艦、陸戰隊小型兩棲艦蓬勃發展，我們相信這些武器將會在台海扮演重要的角色。至於可能駐防在宜蘭、花蓮、綠島、蘭嶼、小琉球及東沙的美海軍陸戰隊濱海戰鬥團，只能象徵性在台灣「打就跑」的存在，絕不是正面決戰的材料。

基於美軍後撤的大局已定，能做的就是不斷的武裝台灣，使其成為美軍的前線守備隊，至於「不對稱作戰」，無非就是美國看衰台灣，讓台灣人先流血的陽謀之一吧！

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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