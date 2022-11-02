趙少康日前曾就選情大膽建議國民、民眾兩黨「新竹換台北」，形同公開倡議棄保。此話一出，隨即引來政治不道德的批評聲浪，綠營則見縫插針，暗指趙此舉是為2024總統大選布局。

然而批評趙發言之餘，多數人卻對總統蔡英文早已公開針對年底大選操作棄保仍然渾然不知，只是此棄保早被蔡偷換概念，改成是「抗中保台」。

眼見年底大選綠營崩盤在即，為避免總統的「跛腳人生」提早上演，蔡明知地方選舉與國家議題的連結性薄弱，仍執意打起民進黨在總統大選的必殺王牌「抗中保台」，用以號召綠營基本盤勤王投票。

至於效果如何，可參照去年底公投結果。彼時綠營要求選民「自我審查」，只有加入「台灣隊」投給「四個不投意」，才有「台灣價值」。蘇貞昌更強把公投結果與台灣是否能加入CPTPP與否，刻意跟中國加入先後混為一談。一路「抗中保台」打下來，投票率卻只有可憐的41%。

以結果論，這張中國牌顯然失效，絲毫激不起在綠營想像中那民眾的「愛台心」，顯然台灣人民已對綠營的「一騙再騙」有了免疫力，誠屬好現象。

如今蔡英文不記取中國牌在公投失效的教訓，又開始表示「如果選舉結果不好，國際間會猜問『台灣人民是不是改變主意了』」。如從近期選情氛圍研判，應是蔡總統「急了」；也苦於近期景氣反轉直下，而無足夠亮眼的政績好牌可打，只能寅吃卯糧，救急式的先把明年的王牌提前打出。

趙、蔡兩人的棄保，兩者相同之處皆是為了所處政黨利益最大化。不同之處在於，趙的棄保是基於現下選舉現實形勢，所做出的折衷選擇建議，避免「資敵」；而蔡的棄保卻是昧於歷史事實、蔑視憲政、忽略地緣政治的戰爭風險，僅為一人一黨之私，所做出的「非國家理性行為」建議，只圖「資己」而已。

但與趙少康的「棄竹保北」區區鴻毛相比，維繫兩岸和平才是泰山之所在；而蔡英文的「抗中保台」既抗不了中，也保不了台，充其量只是綠營選舉的萬靈丹，根本不是兩岸遠離禍端的解藥。

借用《紅樓夢》中一句對聯：「假作真時真亦假，真作假時假亦真」。把真實的東西以虛幻對待，那麼虛幻比真實更顯真實；反之，把不存在的東西說成是存在的東西時，那麼捏造的事實甚至比存在的事實更顯得真實」。

同理，「抗中」是假，「保台」亦是假，只有尋求和平才是真。當下兩岸亟需營造棄保效應「棄獨保台」，以取代虛幻不實的「抗中保台」。再討論一縣一市的棄保得失的話，只怕格局小了。

（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※