隨著選戰進入尾聲，各縣市的選舉狀況也逐漸明朗。儘管綠營擁有中央的豐沛資源，府院黨也傾全力輔選，但藍營掌握14縣市的執政優勢，爭取勝選似乎十拿九穩，加上民進黨在疫情控制、高端疫苗封存30年等議題上不斷失分，藍營在議題攻擊也逐漸上軌道，如同2018年「討厭民進黨」的氛圍似已重現。

2022縣市長大選被視為後蔡英文時代民進黨權力爭奪的前哨戰，儘管過往幾屆縣市長選舉大多聚焦在民生議題，兩岸關係或是統獨議題則影響有限。但民進黨在2016年全面執政後，屢屢運用「抗中保台」的意識形態獲取政治紅利，前陣子中共強勢的文攻武嚇更讓台灣人民出現反感，實在難保年底大選不會再度上演民進黨慣用的「反中大戲」。

國內選戰除了各政黨間的廝殺競逐，國際關係也對選戰結果具有連動影響。台灣夾在中美兩強間，美中台三邊關係的一舉一動，都嚴重影響台灣的生存發展。而在蔡政府一味親美的情況下，也讓台海局勢持續緊張，各政黨間對兩岸關係的立場論述都影響著台灣民眾的認同與支持。面對接續已發生或待發生的三件政治事件，或將成為牽動台灣年底選戰的關鍵變數。

首先，美國將在本月8日舉行期中選舉，這場選舉不僅是對拜登的一次檢驗，也是民主黨能否重新取得國會多數的關鍵戰役，勝敗結果將影響拜登政府的執政方針，連帶牽動美國對中國、台灣間的互動方式。假使民主黨在期中選舉落敗，對中國是否會愈趨強硬，或是對台更加友好，實在值得關注。

其次、中國剛進行完20大，習近平順利連任第三任期中共中央總書記、中共中央軍委會主席、國家主席後，也進行完新一波的權力改組。除了李克強、汪洋等台灣熟悉的老面孔不在，由習家班全面取代政治局常委的大位。習近平在第三任期的開始，在黨內權力絕對穩固的前提下，習近平如何處理兩岸關係，台灣必須提前做好因應準備。

第三，年底縣市長大選是台灣各方現正競逐2024總統大位的灘頭堡，勝敗結果將影響藍綠白的總統布局。尤其綠營黨內暗潮洶湧，派系間各顯神通想在蔡英文的第二任期屆滿前提前卡位，因此選舉結果不只關乎蔡總統是否提前跛腳還是延續掌權，更關乎賴清德、林佳龍、鄭文燦等人的政治前途。

上述三點是筆者認為年底選戰的關鍵變數，藍綠白爭奪總統大選的門票，在選戰倒數階段會拿出什麼撒手鐧，值得期待。而美中間的政治角力連動影響對台方針，藍綠雙方誰先準備好接招，也將成為選戰重點。正如蔡英文總統在國慶日的談話，大篇幅的用台灣取代中華民國，更以「我是台灣人」一詞向北京喊話，都為「抗中保台」大戲埋下伏筆。

此外，10月底台灣舉辦第11屆「世界民主運動大會」，邀請來自全球70個國家、200多位民主運動領袖進行交流，宣揚團結合作、反制威權的立場，台灣與美國是否會有對兩岸關係或民主自由的新論點，又或是對岸會不會對民主運動大會出現激烈反制，藍綠雙方都必須沙盤推演回應立場。

不僅如此，習近平在宣布連任後，不但表明將對台灣爭取統一，且「絕不承諾放棄使用武力」，中共中央軍委會副主席也由親習近平的鷹派人士擔綱，加上習近平在20大口頭報告上對台關係也未提及「九二共識」，足以顯見習近平對台立場轉趨強硬。當綠營一再汙名化「九二共識」的情況下，中方也逐漸將「九二共識」捨棄，兩岸間是否還存在和平對話的可能、藍營如何提出兩岸新論述，都是關鍵指標。

蔡英文執政六年，前總統馬英九當年努力維持「親美、和陸、友日」的盛世不復存在，取而代之的是國際間的僵局對立。在選戰進入短兵相接的最終決戰時間，「抗中保台」是否能再度發揮，與美中台三邊的互動關係相互牽引，也考驗藍綠白三方的應變能力，誰能掌握好「抗中保台」的立場論述，恐將成為選戰變數的X因子。

（作者為國會助理、政治幕僚）

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