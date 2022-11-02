大巨蛋案宣判，我還沒有搜到完整的判決書，但是在看完法院記者會以後，實在感慨萬千，因為牽涉的犯罪事實，都是十幾年前的事了，當時主掌台北市政府的人，也早就離開市府了。傷害，也無法挽回。

大巨蛋從孵蛋到今天，紛擾不斷，因為利益太大，太多人想要上下其手，但是，其實所有的案子都有利益，也都有人想要上下其手，但我們現有的機制，真的可以防貪嗎？

馬市長任內的財政局長李述德，因「主管事務圖利罪」，被判9年。馬英九市長當年指示「全權授權」李述德跟遠雄議約。可是法院認為，李述德在一些關鍵條文，損害北市府與台北市民權益。

比如，北市府為了取得大巨蛋土地而舉債，一年要支付3.7億利息。但李述德卻在會議上說，馬市長跟遠雄董事長親自見面還有共識，最後竟然磋商成「零權利金」的結果，使北市府損失起碼30億元以上。

可是，李述德為什麼要圖利遠雄？天底下，哪有沒來由的愛與恨呢？因為找不到遠雄是不是有行賄，以及行賄給誰的證據，所以，法院也只能辦圖利罪。李述德怎麼可能會沒來由地去圖利遠雄？只是，沒有抓到錢的證據，當然只能當作圖利，而不是收賄。

遠雄董事長趙藤雄之前，就因為合宜住宅行賄案被判有罪，現在又被判7年。新北市國民黨議員周勝考，也因為收賄替遠雄奔走，被判10年。可怕的是，遠雄竟然想在海山煤礦舊址，開發12棟高樓，周勝考身為新北市議員，竟然不顧百姓安危，要為海山煤礦開發案，奔走行賄。

大巨蛋案只是冰山一角，之前的美河市案，也很嚇人，最近也有幾個新北市議員貪汙，被判有罪。我不是說，我們要假裝官員政客都不會貪汙，我只是覺得，我們人民不要把政客當成偶像跟神明。不要在那裡，跟著政客的得失興奮或沮喪，政客利益，是優先。而垃圾，不分藍綠白。

（作者為作家）

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