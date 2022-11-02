選情告急，民進黨準備反守為攻，蔡英文領軍宣示「 終結黑金、贏回正義」，要在宜蘭、苗栗、南投等地，大打反黑金牌。民進黨此舉，恰恰為「賊喊捉賊」這句成語，做了完美的詮釋！

時代力量前立委黃國昌就老實不客氣地指出，民進黨宜蘭市候選人江聰淵濫用宜蘭市公所資源，透過上千萬限制性標案，豢養涉黑又涉貪的政治盟友林智勇，江聰淵有何資格反黑金？民進黨基隆市長候選人蔡適應，則是天道盟太陽會的麻吉。民進黨高喊反黑金，豈不是賊喊捉賊？

假如人們記憶力尚未喪失，應當還記得，去年二月，民進黨主席蔡英文公布遴聘的總統府國策顧問名單後不久，便爆出民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒案，接著，又爆出與趙氏父子交好的國策顧問黃承國，也有黑道背景。名嘴謝寒冰在政論節目中指控黃承國有黑道背景，還帶著蔡英文去拜訪各地角頭老大，黃某憤而提告，不料，台北地檢署調閱法院判決書，證實黃承國確實有「天道盟」的背景，也坐實了蔡英文的國策顧問中，黑影幢幢。禮聘黑道任國策顧問的蔡英文，哪裡有臉面領軍民進黨反黑金？

黑道固然可恨，但是，民主政治裡最大可恨的黑道，當屬那些無能無恥的高階官員，和吃人不吐骨頭的工商蠹蟲。到今天還撲朔迷離的高端疫苗弊案，就是最佳的例證。正因為有一群無能無恥的官員，勾串行事，才會有一票吃人不吐骨頭、荷包滿滿的生醫蠹蟲！

賊喊捉賊，卻想終結黑金，贏回正義，不啻是緣木求魚！

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