地方公職九合一選舉即將投票，依據各項民調與專家評估，民進黨恐將再嚐敗選苦果。蔡英文主席情急之下表示，如果執政黨挫敗，將使「國際對台灣信心打折扣」，支持度隨而降低。這種論述又是把抗中保台當選票提款機，可惜這張卡失靈了，提不到太多錢。

在此兩岸關係直直往下墜而戰爭風險急急向上升之際，民眾可以有截然相反的期盼，就是讓民進黨慘敗，一方面對外展現台灣民意並不認同民進黨極端的抗中親美路線，擔憂再走這條險路可能招來戰禍，則兩岸和平尚有迴旋的空間；另一方面是警告民進黨，全面執政已淪為鴨霸反民主、黑箱搞貪腐，必須痛改前非。最重要的是，重挫民進黨可以為2024再次政黨輪替創造聲勢，醞釀新的能量。

民進黨敗選有助於兩岸和平。中共二十大之後，國際或台灣的輿論多認為中共正加快統一時程，武統迫在眉睫。蔡英文抓住台灣民眾的恐懼心理，從競選到執政都在叫賣抗中保台的靈藥，加上掌控傳媒的大片江山，所以頗有蠱惑效能。然而，民進黨所言所行的動機都是撈選票，而不在於維護台海和平，確保台灣安全，導致兩岸關係惡意螺旋中不斷上升。

和平是兩岸的共同責任，中共已將台灣問題鑲砍在中美關係的核心位子上，中美鬥爭越激烈，而中共無法坐視民進黨政府「倚美謀獨」，所以強制統一的緊迫感越強。儘管中共仍未完全放棄和平統一，但武統的「最後選項」顯然在加速準備中。

從馬英九時代與蔡英文執政，中共對台態度截然不同，可見蔡政府不能完全推卸責任。但是，馬英九執政與中國大陸關係良好，並未犧牲任何台灣利益，未作任何退讓，只是在「避戰謀和」的主軸上行事而已。蔡英文捨此不由，處心積慮推進兩國論，並且自甘成為美國壓制中國的急先鋒。如果這回選舉獲勝，也間接傳達台灣人民繼續支持蔡英文政府的抗中保台政策，願意不惜一切代價奮戰。

如果中共體察台灣民意而放棄統一目標，台灣當然可以永保安全，實際的發展卻恰恰相反，既不放棄統一，民進黨政府還提供更多強制統一的正當性理由。二十大後習近平權位定於一尊，貫徹他統一台灣的意志更堅決，在人事安排上有所體現，尤其兩位軍委副主席的背景，也被視為和未來對台用兵有關。中共二十大將「堅決反對和遏制台獨」寫進黨章，顯示「反獨」是其當務之急，且認為「外力」是「台獨」背後的靠山，兩岸關係遭外力狹持，於是「反獨」和「反外力干涉」一體進行。

民進黨一面倒親美，而且走向實質台獨的步履加快，讓中共更加鐵了心要加快收拾台灣。過去還有九二共識為兩岸關係的護欄，蔡英文執政後親手拆下這個護欄，使得台灣處境更危險。儘管九二共識的功能已非限於解決兩岸互動衍生的公權力問題，而是被擴及到共謀統一在內的政治性意涵，但仍是被視為兩岸協商的政治基礎，所以尚有護欄作用。民進黨和九二共識誓不兩立，斷無退讓可能，寧可引戰也堅持到底。在這種情況下，唯有換上認同兩岸共識的政黨上台，才有緩解緊張關係的可能。

（作者為資深媒體人）