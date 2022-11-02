故宮針對破損瓷器的其中兩件，公布了調查報告。值得注意的是，故瓷「弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」破裂調查報告一再提到，2015年大陸故宮某學者特別參觀，提件同一箱的另一件故瓷，有搬動該箱，經過兩個多月才歸件，歸件時「有役男協助搬運鐵箱」，並且強調搬運過程有增加破損的風險。雖然並未百分之百認定破損原因，卻處處暗示，除了是因為這位大陸學者的提件之外，沒有別的可能。

這幾段文字看起來貌似詳盡，實則疑點重重。第一，在提件、歸件的過程，相關人員竟然只提到役男，還專程調閱其通訊聯絡資料詢問。這點非常奇怪，報告裡面沒有具體說有哪些其他的內部人員參與，卻獨獨對役男窮追猛打。進入庫房這麼嚴肅的事情，怎麼可能只有「外人」負責？

第二，館藏可以提件超過兩個月那麼久嗎？這段期間，那些被提的文物放在哪裡？若有任何閃失，誰要負責？

第三，最詭異的是，調查報告說，「因時間久遠，已無法調閱相關時間點之監視錄影畫面」，且「經詢問有關人員均已不復記憶，無法確切還原當時現場狀況。」既然有關人員都不記得這件事，那麼調查人員從何得知？有沒有文字紀錄？

故宮應該提出這個所謂大陸學者提件的事實證明，否則可能被懷疑是胡編亂造。假使是為了推卸責任而憑空想像的子虛烏有，刻意挑動兩岸敏感神經，混淆視聽，那就太過惡毒了。

在公布調查結果之前，就出現了種種文過飾非的狡詐手段。其中一招是帶風向，說損壞的瓷器是一般文物，降低事態的嚴重性。誠然，《文資法》將古物分為國寶、重要文物與一般文物三級，但並沒有針對不同等級擬定不同的保存方式，實際上就是一視同仁。何況據報導，上述嬌黃綠彩雙龍小碗，專家估算的價值在1億以上的天價，豈是一句「一般文物」可輕易打發？

另一招是放出消息，說在馬政府時期，就有3件器物破損。前院長馮明珠回應說不記得此事，並提問請他們詳加說明，他們也沒有針對提問具體回答。因為「別人也有犯錯」，所以「我犯錯也沒什麼大不了」，這是小學生最喜歡使用的無賴手法。故宮身為堂堂二級行政機關，怎麼還仿效如此卑劣的行徑？

像摔破瓷器這種重大事件，故宮院長應該呈報上級，也就是行政院長。然而，當陳以信在立院爆料時，蘇貞昌的反應顯然是不知此事。可見，吳密察意圖掩蓋，故宮後來矢口否認，恐怕只會越描越黑。

日前立委高嘉瑜質問吳院長，那個摔破的碗到底是明朝還是清朝？吳密察回說是「明弘治」。殊不知，這個天價的碗，其實是康熙時期製造的，標示了明弘治款。吳院長不懂，也不請教院內專家，就隨便亂回答。這種輕忽的態度，又怎麼能期待他有呵護古物的愛心？至於處心積慮地要把寄存的蘭千山館珍稀古物趕出故宮，那就更匪夷所思了。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）