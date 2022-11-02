行政院長蘇貞昌本月初在立法院答詢時表示，「政府沒有反對恢復小三通，連檢疫人力和相關設施都沒裁撤。問題出在對方。」此言大謬矣！

大陸方面已在9月底公開表達恢復小三通的立場，國台辦發言人朱鳳蓮在9月28日的記者會上表示，陸方一貫認為，在做好疫情防控前提下，兩岸人員往來和交流應恢復正常，這是兩岸民眾的共同期盼。她指出，台灣方面最近公布的調整入境管制措施中，仍針對大陸及港澳地區人員「設置諸多限制」，這顯然是雙重標準，是在繼續阻撓大陸民眾赴台！

但是陸委會旋即回應，由於台灣疫情仍處在高原期，且即將進入秋冬好發時節，須以總額管制、循序漸進、推動健康有序交流作為評估是否開放之最大原則，因此現階段仍以人道、家庭團聚及商務活動為最優先放寬範圍。陸委會重申，考量本次放寬已更進一步擴大港澳居民探親適用對象至三親等及所有之商務活動，加以港澳居民原即可以多元事由申請來台居留，應已可滿足現階段一定程度港澳人士之需求。是否進一步開放，將視本次實施情形對我防疫量能之影響，隨時滾動調整。

換言之，大陸方面已經表達了隨時可以恢復小三通航線的立場，但行政院卻故意拖延，阻撓兩岸的良性交流、民眾之間探親互訪，而且還想一拖再拖，製造層層障礙，端視自身的政治權謀和經濟利益而定。

這是公然違法的行徑！《行政程序法》第六條明文規定：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」既然邊境的大門業已經解封，就沒有理由只開放大三通的管道，卻故意封閉小三通大門。這是不折不扣的差別待遇和歧視行為。

很多人恐怕不了解，目前大三通和小三通的費用存在著10倍左右的差距。台北至廈門的來回機票要花新台幣4萬元以上，而金門居民走小三通全程約為4200元，若係敬老票則為3400元。為什麼要捨近求遠、追高抑低呢？這是因為巨大的經濟利益作祟。於是，藉政治理由阻擋小三通復航，同時又將應負的責任甩鍋給對岸，就成為政治正確的必然舉措了。這也正是為什麼陸委會主委宣布明年春節期間可以恢復小三通之後，行政院長卻又公然否認的真實原因。

小三通停航兩年多來，根據非正式的統計，每年金門地區的民間經濟損失在新台幣60億元以上，金門縣政府的縣庫因此嚴重失血，而金酒公司的收入也大幅度縮水！究竟是誰讓小三通斷航，而且持續阻撓，不讓其復航？答案很清楚：是那些存心不良、期待戰爭的政治人物，是少數中飽私囊、賺取暴利的權貴大亨，是故意讓兩岸關係持續惡化的野心政客和軍火掮客。如果有一天，兩岸關係真的改善了，我們絕不能忘記這些人的惡形惡狀、惡意阻撓，以生民為芻狗，據高位而霸凌！

（作者周陽山為中國文化大學教授，李炷烽為前金門縣縣長）