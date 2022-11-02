疫情指揮官王必勝在得知10月1日流感疫苗開打後，到10月27日已經有350萬人接種，這種速度幾乎是流感疫苗大量接種以來，歷年數一數二的佳績。這應該得力於接種系統方便性增加了許多，因為沿用了全民接種系統於風險族群接種系統，所以特別有效率。更重要的是老百姓對疫苗的認識與了解，因為新冠而大量提升。

由於疫苗知識的提升，政府就不該再在疫苗上有小動作，否則很容易會露出馬腳。ACIP在10月27日的決議中明明已經有二款雙價含BA.4.5的疫苗核准，但ACIP卻只推薦副作用大4倍的莫德納疫苗用於成人與6歲以上的孩童。連唯一莫德納沒有適應症的5-6歲空窗，ACIP竟然推薦用單價BNT疫苗來忽悠，就是要讓這些小眾，在政府可以有疫苗卻不願給的情況下，硬生生地產出了第一批次世代疫苗的孤兒。

王必勝也不避諱，直接承認已經在前年訂了2000萬劑莫德納次世代疫苗，因為轉單容易。但若要再購買副作用低的BNT疫苗，就不保證不會再碰上羅秉成擋公文的麻煩事，所以才會犧牲5-6歲的孩童屈就單價疫苗。政府不想跑公文或不想承認先前採購錯誤，卻要孩童以生命屈就，即使只是小眾，也是全世界排名超前的霸道政府。

訂購錯的2000萬劑次世代疫苗，本已不容易消耗掉，政府要不停的說謊騙民眾，才能較有打氣。偏偏在這必須說謊的緊要關頭，王必勝竟然說了大實話。王必勝因為本周輪到可以打流感疫苗，為了宣導接種次世代疫苗的重要性，也為自己同時安排了接種新冠疫苗。但卻很奇葩的選了高端疫苗，這是在宣導次世代嗎？還是在為高端平反？更可笑的是他的理由竟然是，高端疫苗到目前都是有效、安全、副作用低，加上職務在身，大概沒什麼休息的時間，還是希望打副作用小一點的疫苗。真是護高端護到牛頭不對馬嘴。

經過指揮官如此宣導，大家就知道打莫德納次世代副作用很大，會大到影響工作，那又為什麼要把指揮官都怕的疫苗給老百姓用呢？莫德納的打氣一定重挫，2000萬劑疫苗真會打到天荒地老，副作用極低的BNT次世代恐怕短期內政府都不會買了。

這時就會浮現第二批與第三批望穿秋水的弱勢疫苗孤兒。馬上就會出現的是接種莫德納出現副作用的人，無法轉接種，這是第二批。等到再過幾周，5 歲以下的適應症會再通過，第三批孤兒也會面臨無法為自己選擇副作用較低的次世代疫苗。

這三批次世代疫苗孤兒，都是政府忘了「照顧弱勢」天職，只會「強凌弱、眾暴寡」，是選舉遺毒入侵到防疫政策的骨髓。真不該出現在人命相關的醫療與公衛政策中。對這些孤兒，只要用你們貪瀆的尾款，買些他們能接受的次世代疫苗，就是對你們罪孽的最大救贖。如能選前決定，邊際效益可能會更大些。

（作者為中華民國防疫學會理事長）