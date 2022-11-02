台北市立動物園的貓熊團團生病了，中國大熊貓保護研究中心吳虹林及魏明兩位專家來台進行探視和協助。可喜的是，根據他們的初步觀察，團團的情況比預期好，期盼能夠找到合適的醫療策略，幫助牠早日康復。

馬英九執政時期，兩岸關係朝正向發展。2008年大陸贈送台灣一對貓熊，即團團和圓圓，牠倆並於2013年和2020年產下圓仔和圓寶2隻小雌貓熊。象徵海峽兩岸友誼與情感的這一家四口和樂融融，帶給許多台灣人溫暖歡笑；我方則於2011年回贈一對長鬃山羊與台灣梅花鹿。

兩岸互贈保育類動物，多麼溫馨友善，可惜兩岸關係在蔡英文執政後即陷入低迷，甚至轉為冰凍，目前官方已停止互動和溝通，所幸民間還有些文化、學術的往來，勉強維繫了彼此之間的涓滴交流。

這次團團生病，從保護動物的角度來看，陸方對貓熊較為了解，第一時間請求陸方專家來台參與診治，理所當然；從兩岸關係來看，為了讓團團能夠早日康復，兩岸啟動合作機制，再自然不過，應擺脫政治的聯想和干擾。

儘管過程中，農委會副主委黃金城曾脫口而出說，大貓熊的所有權屬於陸方，「如果有必要他們可以拿回去」，引起外界譁然，但是政治立場向來十分鮮明的農委會主委陳吉仲卻很快出面緩頰，稱黃金城「只是口誤」，可見他也了解，再怎麼抗中，也沒有必要拿可愛的貓熊做文章，畢竟生命重於一切。

團團就是兩岸間千絲萬縷關係的一個縮影，放下惡意，才能拾回友善；期盼團團能繼續健健康康地享受台灣的生活。