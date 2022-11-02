習近平第3任期經濟政策其實非常透明，在國家安全前提下，兼顧共同富裕與經濟發展，會更重視內循環，但不會閉關鎖國，會繼續改革市場、擴大開放，但不會走回頭路吃大鍋飯，大陸經濟成長腹地仍大、市場魅力仍在，短期雖面臨轉型期成長動能弱化、全球景氣衰退等挑戰，但中長期榮景仍然可期。

不忘重申鄧小平路線

習近平二十大的政治報告等同就職演說，他提出強硬的政治任務的同時，不忘重申代表鄧小平路線的「堅持以經濟建設為中心、深化改革開放」，並多次提及對外開放的重要。更不用說，通篇報告中，「經濟」一詞出現百次以上，意味習近平上台以來「政治靠左、經濟右傾」的基本路線並未改變，經濟發展仍是重中之重。

可能出任國務院總理的李強，長期在民營企業與市場經濟發達的浙江、江蘇及上海任職，招商引資成效卓著，特斯拉首座海外工廠落腳上海，就是李強牽線完成。上海自貿區實施負面清單管理、減少政府干預，以更大的開放吸引外資進駐，李強功不可沒。足以證明李強出任總理，沒有外界所謂的經驗不足問題，反而有機會把民營經濟與對外開放大門開得更大一點。

對將出任總理的李強來說，內部成長動能不足與外部景氣衰退兩大問題，將是一大挑戰。但短期的嚴峻挑戰，將逼使北京端出更多政策牛肉，以維繫經濟穩健運行。在這個過程中，更需持續深化改革開放、加快加大經濟建設。

成長停滯會造成失業問題，根據統計，大陸經濟成長率每提高一個百分點，大約可帶動百萬個新增就業人口。十四五規劃期間，大陸預計每年要新增1300萬就業人口，以維持社會穩定，這需要經濟持續增長。換言之，就算政治權力更集中，但要鞏固政權就不能讓人民餓肚子，以改革開放創造成長的動能，還會持續下去。

值得注意的是，習近平第3任期不只要把餅做大，更要分配得好，讓農村與社會底層民眾也可以享受經濟成長的果實。在西方國家因貧富差距過大而陷入政治混亂之際，他希望以共同富裕凸顯中國特色社會主義的優越性。他的另一項重要目標是透過科技與制度創新，帶動生產力的提升，進而創造更大的經濟規模。就此觀之，二十大後的中國經濟，怎樣都不可能走回頭路。

中國經濟不走回頭路

外界看共同富裕這件事，總是戴著有色眼鏡，認為剪富人身上的羊毛，會打擊企業家精神，不利經濟成長。此類論調看似成理，但本質上還是犯了短視的毛病。確實，短期來看，當食物鏈頂端的資本家被要求進行部分財富重分配，或被規範財富累積方式時，的確會影響企業投資意願。不過，將時間拉長來看，若能藉此解決貧富不均問題，共同富裕本身，反倒會成為經濟增長的重要動力來源。

也就是說，若能有序達成均富目標，長期以往，不僅有助於擴大民間消費、強化人力資本累積，也可為經濟體系提供增長動能。對於經濟結構正在加速調整的大陸來說，不只是經濟質量提升的壓艙石，也是安定社會的力量。哈佛大學經濟學教授羅格夫曾指出，長期分配不均，將嚴重威脅大陸社會穩定，除可能造成中產階級消失外，更會阻礙中國經濟成長。

西方體制造成嚴重貧富差距問題，西方知識界反覆指出問題極為嚴重，需盡速解決，否則社會將陷入長期動盪，但政治體制僵化，政客無心面對，更無力解決。習近平決心實現均富，方向並沒有錯。不過，均富社會的手段問題十分複雜，稍一不慎會造成嚴重政治與經濟後果，需謹慎再謹慎。

大陸短期經濟逆風確實存在，但不妨礙持續推進經濟建設、深化改革開放的決心。客觀解讀二十大釋出的訊息，除了可避免誤判情勢外，更能抓住未來大陸市場的龐大商機。尤其對台商來說，如何在二十大後的變革中，緊跟大陸經濟環境的轉變，做出正確判斷並找出最適策略，甚至進一步把握可能機會，更是無比重要。大陸走在成長的道路上，是台商不能，也不應該割捨的市場。