出來混，總是要還的。民進黨政府把高端疫苗吹捧成台灣人的驕傲，如今它卻成了台灣人的憤怒。民進黨政府口口聲聲說愛台灣，但一連串護航高端的作為，已到了匪夷所思的地步。讓人深刻懷疑，這個打著護台愛台招牌的執政集團，真的愛台灣人嗎？

用愛台灣道德綁架

作為疫苗，高端最大的缺陷是沒三期試驗，而是以「免疫橋接」來取代。事實上，高端不僅沒做正規三期，連二期也拖拖拉拉，才處於1.5期，蔡政府就急匆匆地發給緊急使用授權（EUA），然後大肆宣傳「打高端，愛台灣」，蔡英文總統等高層挽起袖子大作接種秀，綠營側翼網軍狂誇高端好棒棒。一支未做完整試驗、保護力不明、風險及後遺症也不清楚的疫苗，民進黨政府就敢打進人民手臂裡，渾然不顧萬一出了差錯怎麼辦。這樣的政府，真的愛台灣嗎？

疫苗是重要戰略物資，發展自己的疫苗並沒有錯，即使短期內不成功，也可以累積經驗提升技術。但國產疫苗在完成全部試驗以前，頂多視為戰備疫苗，在疫情嚴重且無其他疫苗可用時上陣應急，一取得更好疫苗時就要退場。民進黨政府卻只因為BNT的大中華區代理由上海復星承擔，先是企圖繞路直接找原廠買，後來對民間捐贈疫苗三卡五卡。在那段疫苗空窗期，台灣死了幾百人，蔡政府卻趁隙把高端推上市場，也藉機炒作股價，用「愛台灣」進行道德綁架，鼓動民眾獻出手臂挺台灣，把台灣人當愚民洗腦，民眾本應可以打到國外做完嚴謹試驗的優良疫苗，民進黨政府卻拿全民健康搞政治，政商勾串，讓防疫為政黨、個人利益服務。這是真愛台灣嗎？

最可惡的是民進黨政府不斷用話術糊弄人民，專家最先建議開放AZ和莫德納混打時，當時疫情指揮中心說沒有科學依據，但開放高端混打時，卻提不出科學根據。蔡政府和高端公司聲稱在巴拉圭做了三期試驗，其實仔細看看內容，只是個擴大二期的免疫橋接試驗，說它是三期根本在欺騙老百姓。這是愛台灣嗎？

台灣價值一場騙局

高端藏了太多啟人疑竇的爭議。為什麼參與研發的有高端和聯亞兩家公司，蔡政府卻獨厚高端？為什麼對高端成品不良、逾期違約金輕輕放過？高端股價從數十元飆漲到數百元，綠營上下及其親友有沒有藉機海撈一票？疫苗採購價格何以成為不受監督的絕對機密，連立委都只能拿到塗黑的資料？踩著萬人屍體參選台北市長的陳時中選情不如預期，衛福部官員夜訪其競選總部，接著高端公司就主動公布價格，衛福部之前信誓旦旦說依保密條款價格不能公布，頓時成了屁話。而且還說這樣的價錢不貴，無效的疫苗連一毛錢都嫌貴了，衛福部是高端的母公司嗎？需要如此維護。同樣的，日本不認可高端疫苗，蔡政府為了安撫高端戰士們的怨氣，開放可以重新補打，舉世罕見的6劑戰士身體是否會受影響，政府完全拿不出科學依據，就敢貿然開放。這是愛選情還是愛台灣？

更打臉的是，高端疫苗被踢爆二期臨床試驗委託給了陸資公司，掛著台灣價值光環的愛台疫苗形象一夕崩毀。這就像口口聲聲標榜「MIT」，結果發現竟是大陸代工一樣，民進黨政府搬石頭砸腳。之前一再強調高端是台灣的驕傲，蔡總統誇打高端的民眾「死忠」，結果大家忠誠錯付。這算什麼台灣驕傲？高端戰士們現在都不知道之前自己在洋洋得意什麼，原來他們篤信的台灣價值根本是一場騙局。

前指揮官陳時中宛如高端推銷員，現在的指揮官王必勝則像高端發言人兼陳時中競辦總幹事，為了挽救陳時中選情，不僅率衛福部團隊夜訪陳時中，還在民眾對高端已信心崩盤時，挽起袖子打第4劑高端。民進黨的黨政商勾結早已形同共犯結構，狂榨老百姓的血汗錢，這種名為愛台實為害台，且踐踏人民、海撈人民血汗錢的執政集團，台灣人還要再相信它嗎？