木木購買的部分蘸水碟。（來源/木木供圖）

木木 | 27歲 公司職員

很多女生都喜歡收藏漂亮的東西，我也不例外。我尤其喜歡買好看的餐具，諸如盤子、碟子、湯勺、杯子等，只要在超市看到了好看的就非買不可。

結果就是，擺得家裡到處都是，根本用不過來。

工作後我成了一名「北漂」，吃飯算得上是我貧瘠的北漂生活中的樂事了，可愛的卡通小碗和美麗的碎花碟子，能在早上點亮我一天的好心情，也能在一整天繁瑣緊張的工作之後，撫慰治癒我的壞情緒。

可是北漂的生活注定是曲折顛簸的，對於租房打拼的我而言，搬家成了常態。和朋友去麗江旅遊時買的東巴掛毯，在直播間激情下單的高顏值麵包機，還沒拆封的香薰蠟燭……每件「美麗廢物」都在提示我過去的「衝動消費」，並在搬家時成了累贅。

尤其是這些漂亮的碗碟瓶罐更是成了「甜蜜的負擔」，搬家時一個不小心就會「粉身碎骨」。但我又實在無法放棄這點生活中的「小確幸」，於是小巧不佔地方且易搬運的「蘸水碟」成了我最後的底線。

逛超市或者逛街的時候，看到各種好看的小碟子，我都忍不住放在手掌心裡觀賞一番，之後挑出自己喜歡的帶回家。而日本更是盛產這些小碟子，甚至還分出了田燒、九谷燒、美濃燒等各種流派。知道我小癖好的朋友，去日本出差回來，還特意給我帶了幾個漂亮的碟子。

雖然這些小碟子可以放醬油、糖果、餅乾、果醬和蜜餞等，但我卻很少吃這些東西。除了吃餃子的時候拿出來放醬油外，這些漂亮的小碟子很少有展示自己的機會。

但我還是一如既往地「買買買」，或許這些小碟子最終也無法派上用場，但它們寄托著我對生活的熱愛。

（《這屆年輕人，愛買「美麗廢物」》系列二）

（侯燕婷、張琳、陶淘、馮曉亭、謝中秀/燃次元工作室）

【本文來源：「燃次元」公眾號（ID:chaintruth）】