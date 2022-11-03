中共「聯蔣抗日」工作的進展，而以1937年2月10日中共中央的通電，向國民黨提出的五項要求和四項保證，以及國民黨三中全會通過的《根絕赤禍案》為交結點。中共的四項保證是：

1.在全國範圍內，停止推翻國民政府之武裝暴動方針。

2.蘇維埃政府改名為中華民國特區政府，紅軍改名為國民革命軍，直接受南京中央政府與軍事委員會之指導。

3.在特區政府區域內，實施普選的徹底民主制度。

4.停止沒收地主土地政策，堅決執行抗日民族統一戰線之共同綱領。

國民黨三中全會根據蔣介石的提議，針對中共的四項保證，於2月21日通過《根絕赤禍案》，大意為：

1.取消紅軍名義。

2.取消蘇維埃政府組織。

3.停止赤化宣傳。

4.停止階級鬥爭。

對於共方所提五項要求，共方認為國民黨中全會上，確認和平統一的形式；對民主方面表示相當的擴大：承認開放言論和釋放政治犯。即是接受了他們的要求。對於四項保證，共方認為：「與我們給三中全會的通電原則上，是相當接近的。因此，國共合作的原則，是已確定。」

此時共方雖曰「聯蔣」，以示「對等」，但蔣不以為然，要求「擁蔣」。3月26日，蔣在杭州接見周恩來、潘漢年時，蔣要中共檢討過去的決定，不必談國共合作，只是與他（蔣）合作，擁他為領袖。周恩來聞之，甚表意外。但為了換取代價，似乎遷就一下，也是值得的。因於4月20日由中央政治局擴大會議決議；只要蔣承認《民族統一綱領》，可以承認他為領袖。可謂各取所需。

盧溝橋事變之次日（7月8日），中共所有的要員毛澤東、朱德、周恩來、彭德懷、賀龍、林彪、劉伯承、徐向前、葉劍英等九人聯名致電蔣委員長，表示「紅軍將士咸願在委員長領導之下，為國家效命與敵周旋。」至其公開喊出「擁蔣」，則是蔣放寬了對中共的條件。8月22日，國府軍事委員會以中共宣稱服從國民政府指揮，參加對日作戰，遂改編共軍為國民革命軍第八路軍，任命朱德為總指揮，彭德懷為副總指揮，轄林彪之115師，賀龍之120師，劉伯承之129師，令赴晉北作戰，受第二戰區司令長官閻錫山之指揮。這是雙方爭執已久而未能談攏的問題，今因抗戰爆發，迅獲解決。

朱、彭即於8月25日通電就職。其電曰：

部隊現已改編完畢，東進殺敵。彼等願竭至誠，擁護蔣委員長，追隨全國友軍之後，效命疆場。

這是中共首次公開「擁蔣」，從「擁蔣」開始，經過八年抗戰，中共大獲豐收。其軍隊由抗戰開始的4萬餘人，到抗戰結束，擴充到120餘萬人；其活動範圍，由陝北一隅之地，進展到全國各地。

中共聲稱放棄「關門主義」，實行廣泛的抗日民族統一戰線，大開善門，不計品流、廣交朋友，化敵為友；卻以「抗日反蔣」為口號，獨排蔣氏於門外，以孤立蔣氏，確已助長了國民黨內的分化。其「西北大聯合」，對於蔣之「安內攘外」政策，顯已造成嚴重的威脅，此亦超出蔣氏所能容忍的限度。即如蔣致楊虎城書中所云：

中央無論如何決不能放棄西北。中央確認西北；尤其陝西為北方國防之根據。關於開發西北，興建西北之事業，無不本於國防之見地，按照計畫，盡力進行。

中央如放棄西北，即無異放棄國防，亦即無異於自棄其職責。故無論任何困難犧牲，勢不能不確實掌握此重要之國防根據。

至於中共宣傳蔣「不抗日」而「反」之，而日本侵略者則又認為「蔣介石及其一黨」的反日而要打倒之。何者合乎事實？當時曾有自由派的學者作出結論。胡適指出：「我們的強鄰，都早已認清蔣介石先生領導下的政府，是最可怕的力量。所以他們處心積慮要打倒那個力量。」

蔣廷黻也指出：日本華北駐屯軍司令多田駿宣言中說：「蔣及其一黨與日本帝國之關係，帝國屈伏呼？抑帝國打倒彼黨乎？」意思是說日本與蔣勢不兩立。此足反證「蔣介石及其一黨」是反日的，全體中國人也是反日的，反蔣者如想他們事業成功，就能有抗日的力量，這是欺人之談。

中共為求生存，高唱「抗日反蔣」口號，顯已不符國情，其逆勢而行，勢難持久，不得不改變方針，由「逼蔣」、「聯蔣」而「擁蔣」。終能獲致由生存而壯大的機會，亦足見其策略之靈活也。

至於蔣介石的收穫，更是無限的，由被說是「不抗日」而「反」之，提升到「抗日」而「擁」之，從而完成歷史性的任務──取得抗戰勝利。這種歷史上的成就，精神上的收穫，實非任何實質的收穫，所能取代的。

（作者為文史工作者）

【本系列完】