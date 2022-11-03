南韓總統尹錫悅為10月29日晚上意外在首爾著名觀光區梨泰院發生的推擠死傷事件，訂為「國難日」，全國降半旗哀悼至11月5日止。朝野各黨也宣布停止任何政爭活動。可以說，這幾天韓國人民的眼淚流成河川。

不僅世界各國領袖包括美國總統拜登、法國總統馬克宏及日本首相岸田文雄等人紛紛致電，並且連為俄烏戰爭恐嚇南韓不要提供烏克蘭武器的普丁總統，也致電向尹錫悅表示哀悼。可見，梨泰院慘劇也成了「國際哀悼外交」。

相信，蔡英文總統和民進黨政府也應該懂得這種慣行的「國際禮儀」。尤其，台北與首爾締結「姊妹市」已逾半世紀。其間有趣的是，馬英九市長與李明博市長互動良好，2人前後都成了中華民國與大韓民國的總統。

真沒想到，26日台灣地方選舉逼近，各方不看好的民進黨台北市長參選人陳時中與其競選團隊總幹事吳思瑤拿梨泰院的不幸事件來打柯文哲和黃珊珊庇護國內的大巨蛋工程，「牛頭不對馬嘴」。利用南韓的悲痛，作為自己選舉的工具，不僅不人道，並且會演變成台韓的「外交紛爭」。

陳時中出身牙醫，根本不適合作衛福部長。僅靠他爹與蔡英文是「台大師生關係」，蔡英文硬著頭皮塞入官位。說實話，疫情近3年以來，國人有認同陳部長兼「疫情中心指揮官」的政績嗎？尤其，令人髮指的是，採購疫苗價錢不公開，要封閉30年。真厲害了，蔡英文的1.5個博士論文和有關資料也封鎖30年，陳時中更進一步「同流合污」。

台北市不僅是代表台灣的一張臉，也是國際化都市，不能再出現像柯文哲般的市長，說英國國會議員贈送他的手錶是「破鐵」，也不能選出像陳時中式的牙醫英語，會在外賓面前獻醜。此次梨泰院死亡人員來自14個國家26人，其中伊朗人就佔5人最慘，伊朗外交部批評韓國政府管理不實，也有人指責「英語溝通」不良。

因此，台北市要以首爾引以為誡，市長不能再選「醫生」。首爾市長吳世勳律師出身，得悉梨泰院發生踩踏事件後，公事出差國外途中立即返回首爾處理後事，減低首爾市民的不平聲浪。

蔡英文極像文在寅，執政屬於「完全包辦」，行政、立法、司法「都是自己人」。南韓雖政黨輪替卻只有「半套」，因為，大法院長（司法院長）、放通委員長（國家通訊傳播主任委員）及人權委員長等人說任期未滿，賴皮不走。因此，儘管文在寅弊案纏身，仍在這些人的保溫箱中取暖。

尹錫悅十分頭痛，一方面每天為解決國家經濟面臨低迷與人民的民生疾苦打拚，另一方面要面對「親文派」媒體與名嘴假造新聞的批評，又剛好碰上梨泰院意外事件，頗讓尹錫悅「心力交瘁」，但他心中只懷抱一個尺，「我對選民完全負責」，執政一切透明、公正，總統絕對不會干涉司法，也不會介入選舉事務。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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