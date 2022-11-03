監察院調查我與尼加拉瓜斷交，及駐尼大使吳進木預知斷交提前申請退休，斷交之後立即入籍尼國，維護舘産不力遭尼國沒收之情事後，謹對外交部維護舘產不力部分提出糾正，實屬抓小放大輕輕帶過之舉，是把全國人民當成儍瓜看待！

我國與尼國邦交不穏，當時就已盛傳多時，外交部不僅應掌握情況早作因應措施，緊盯駐尼大使吳進木的處理能力，並對舘産提前作出果斷的安排，但後來看外交部不僅沒有緊急應對措施，而且還准「吳大使」在駐地立即辦理退休，導致吳立刻入籍尼國，受到尼國強人的保獲，這種國際性的外交大笑話，監察院僅僅對外交部維護館産不力提出糾正案，顯示民進黨政府已進入麻木不仁的狀況，是可忍孰不可忍！

外交部吳部長任內已創8國斷交的新紀錄，完全沒有羞恥心的戀棧權位，竟不提出辭職自我了斷，創責任政治之笑柄，而蔡總統及蘇院長也對他毫無處分，這樣的外交史話，已是國際外交界的大笑話，如今監察院對吳部長也未追究，這是什麼樣的監察機構？早廢早了還節省公帑，人民怎可不憤怒！

吳進木擔任大使因國際現實，無力維護台尼邦交，是可以瞭解的，但應立刻下台歸國維護台灣尊嚴，卻臨陣逃脫辦理退休，並立刻入籍尼國，形同叛國，外交部有無對其追究，能告訴國人他的退休禮遇一如往常嗎？

舘産在邦交不穏前早該處理，卻等斷交後被尼國沒收，如此遲頓，僅僅由監察院通過糾正就了事了！這樣的民進黨蔡政府不垮台的話，世間還有天理嗎？

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