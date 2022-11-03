這個企圖蹭市長位置的陳姓牙醫，莫非也想向現任的急診科醫生柯P學習，在競選時拿大巨蛋當祭旗，打成弊案攻擊現任市長及副市長？

柯P當年射出去的迴力鏢，如今又飛回頭打到自己；陳時中也想學柯P一樣，萬一僥倖當選後，將來也會飛回頭打到自己？

多災多難的大巨蛋，被這些投機政客反覆拿來當選舉工具耍，讓台灣人/台北市人，10年下來連一個像樣的室內運動場及大型聚會場所都沒有，實在可憐！這種低落效率與無盡頭的政治干擾，如果想學對岸也建造一個奧運級室內運動會場，恐怕比登陸月球還難！

如今又遇到選舉了，又有人企圖拿大巨蛋說事、打成特大號弊案，莫非又想讓大巨蛋再躺個四年不能商轉？

其實大巨蛋真的有弊端，要是與高端弊案所損失的數百億國庫金錢損失與萬名人命比起來，也只不過是五十步與百步；更別提林智堅的新竹棒球場、鄭文燦的八德羽球館，連在裡面運動都有可能被屋頂砸死，怎麼都不見蔡政府、監察院出來檢討究責？ 還好意思拿大巨蛋說事？

毫無防疫專業的陳姓牙醫，過去用防疫當造神工具，害死了上萬名染疫者；如今還讓打高端的「辣台派」們，淪為過街老鼠、國際孤兒；為了選舉，又想拿大巨蛋類比韓國梨泰院來蹭聲量，莫非選情真的是低迷到胡攪蠻纏的地步了？但不管他怎麼蹭，選民是不會忘記他是怎樣利用高端欺騙人民的。

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