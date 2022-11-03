中共二十大落幕，由於大陸面臨嚴峻的內外挑戰，其中還尤以美國的角色最為凸出，而台灣更是美中博弈的中心。由此次二十大的人事安排可知，習近平已組織戰鬥內閣，政治局常委不是親信就是舊屬，而新任軍委副主席何衛東，還是8月初解放軍東部戰區司令，曾主導對台軍演。但此次沒有安排文職的軍委副主席，故可以肯定，習近平起碼還要再做兩屆。而王滬寧將擔任「中共中央對台工作領導小組」副組長，王毅是秘書長，兩人將直接主掌對台事務。

此外，由於中國晶片製造技術日益與美國接近，目前美方再度拉幫結派，以晶片來制裁中國，因而必須擴大中國的威脅，這不但可以分化RECP並助益CPTPP，更可以打台灣牌來牽制北京。但因在半導體行業的供應鏈方面，美國還需進口相關的礦物原料，而澳洲是主要供應國，而日本和韓國也有一些儲備。尤其誰首先佔領了晶片市場，誰就可能操縱全球事務來戰勝對手，這就是美國近來如此加碼涉足東亞的重要原因之一。

再者，由於習近平在二十大政治報告中提及，北京不排除使用武力統一台灣的可能性，致使美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日接連三次發出警告稱，北京方面希望加快統一進程，必要時可以使用任何手段。同時，美國國防部還公布國防戰略（NDS）報告指出，雖然俄羅斯發動了烏克蘭戰爭，但中國是唯一既有意圖重塑國際秩序，又日益有實力做到這一點的競爭對手，故仍然認定中國是美國最大的安全挑戰。

其實，這都是美國為保持其世界唯一超強地位的結果。在所有抗中手段中，打台灣牌確實是成本最低且效果最好的方式。如今最重要的手法，就是正在制定的「台灣政策法」，而該法極可能在明年上半年通過，並由拜登簽署後立法，這都將進一步激化美中之間的爭鬥。在美方以台制中的策略下，台灣要成為美國的馬前卒，才符合其利益。這就是設下陷阱，刺激北京，期盼兩岸開戰，以達壓抑大陸勢力擴大的目的，而台人的犧牲何嘗是美方的考量？

目前美中之間雖以爭鬥為主軸，但雙方還可能在某些領域越過台北而達成與台灣有關的協議，在這部分台灣根本沒有主動的切入點。如今，美方也有聯中抗俄的戰略企圖，是否因此犧牲台灣的利益來拉攏北京？

因此，台灣必須自救。由於近來烏克蘭的慘狀歷歷在目，致使年輕人確實會有自己的想法，導致民進黨的「抗中保台」說法已日益消風，綠營此次地方選舉的氣勢也大不如前。故我方必須提出能與對岸緩和關係的新策略，比如「和平愛台」與「兩岸和解」等，更可以「雙城論壇」為起點而加以擴大，首先伸出橄欖枝，必將可獲得相當的反響。

（作者為國立政治大學兼任教授）

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