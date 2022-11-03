中共「二十大」閉幕後，中國大陸隨即邀請越南總書記阮富仲、巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、坦尚尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz），先後於10月30日、11月1日、2日、4日抵華訪問，次日並拜會中共國家主席習近平。

期間，大陸外長王毅與美國國務卿布林肯通話，王毅向布林肯提出，美方需仔細閱讀「中共二十大報告」，才能正確解讀大陸未來的發展，並能在此基礎發展中美關係。由於，習近平連任第三任，並立即與前者4國元首進行會晤，渠等動作之大，引發國際關注其實質意義與意涵。

首先，由於台灣先前經歷，中共宣稱我與美國「台美勾連」操作美國眾議院議長裴洛西訪台觸碰「一中原則」底線，造成共軍圍台軍演數日，摧毀兩岸累積已久的政治默契下的台海中線。雖然，隨著時間的流逝，共軍抵近台灣周邊海空域兵力數量，已經從美台高層互動的減緩而減少，也從美方機艦減少在台灣周邊海空域活動，而使得共軍未進一步展開繞台之舉外，近日從解放軍機艦在台灣周邊海空域活動亦有相形減少。

因此，台灣內部基於上述的經驗，對於「中共二十大報告」的解讀是藍、綠雙方均將焦點放在「台獨」與「反台獨」、中共發展國防科技、「芒果乾」、以及「抗中保台」…等等的武力威脅，卻無法冷靜下來，看待中國更大的雄心壯志或經貿稱霸全球的野心。中國在未來的5年、甚至10年的發展中，將中國建設成富而安康的大國、或國際上的強國，實為其國家發展的目的與宗旨。

其次，從歷史的爬梳當中，中共自國、共內戰迄今，一向擅長於「你打你的、我打我的」策略，來發展國家政心軍經。也從歷史的經驗，借鏡「美蘇冷戰」競逐下，蘇聯因為與美國展開長期的軍備競賽，整體招致拖累而瓦解。

因此，大陸經過毛澤東時期的文革，使得中國大陸經濟停滯許久，自鄧小平時期「改革開放」政策40年的發展，造就其成為「世界第二大經濟體」，習近平上任後，政府大力推動「絲綢之路經濟帶」，以及「海上絲綢之路」，形成「一帶一路」倡議。

從地緣經濟的視角，前者，以大陸為中心，走陸路往中亞、歐洲，以「中歐」鐵路運輸；另大陸西南方籌畫以投資鄰接國與其鐵、公路的建設，構成雙方經貿快速流通。後者，以大陸沿海13省輻射，往東北亞、東亞、東南亞，並向南亞，以及印度洋、地中海、歐洲；其中東北亞航線未來隨著北極融冰因素，形成「冰上絲綢之路」直通歐洲最快經貿商業航線。

對此，從此次大陸邀約國家的地緣關係，越南象徵東南亞國家之一、南亞的巴基斯坦、非洲國家坦尚尼亞，以及歐洲的德國等4個區域，再依到訪大陸時間先後安排。筆者發現，正好由近而遠，與「海上絲綢之路」航線規劃大方向相吻合。可見，大陸在後續即將來臨的二十國集團（G20）峰會，以及泰國曼谷召開亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會前夕，有刻意巧妙的安排。

最後，大陸首先在越南總書記阮富仲會後宣示，高度重視與中國關係及合作為對外政策的頭等優先，不參與任何軍事聯盟反對另一國，並堅持「一個中國」、「反對台獨」政策。中越雙方雖未指明保持陸上海上的和平穩定為何？但有地緣政治敏感度者，都知道是中越南海島礁與主權爭議。此舉，對於即將在11月18日至19日於泰國曼谷召開亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會起帶頭作用，屆時大陸將為避「南海問題」繼續與東協國家在「一帶一路」倡議下，運用拓展經貿互利態勢，更緊密的拉近與東南亞國家依存關係，以避免美日等軍事同盟國從中離間。

至於中國在南亞的「巴鐵」總理到訪，將在既有的基礎上，爭取中國加快對瓜達爾港為中心輻射的交通基礎建設；坦尚尼亞總統將針對2015年夭折的中坦雙方「巴加莫約港」合作計畫進行促商會談。至於德國總理到訪大陸，將在11月1日中德建交50周年、德國同意中國投資漢堡港等基礎上，向美國與北約部分國家宣示「反對在經濟上與中國脫鉤」政策。

對此，從東南亞國家面對美國「反中政策」，基於國家經濟發展不選邊站之舉措後，德國也在美國與歐盟的壓力脫穎而出展現自己的智慧，相信中國大陸在習近平之後的5年、甚至10年，將帶領中國大陸往「世界第一大經濟體」前進。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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