「兩岸如何避戰」是近期國人關注的大事，幾天前「公民監督平台」舉辦「2022關鍵研討會」，邀請多位學者專家討論避戰的話題，其中包含前副總統呂秀蓮。由於獲邀來賓都是一時之選，我專程趕往台北，希望能從來賓的發言中吸取新的觀念。

畢竟只是研討會，針對來賓發言，現場民眾不管支持或反對，都應保持冷靜、理智的態度，卻不料當日在呂秀蓮發表言論以後，現場一位民眾搶著起身講話。看他的年紀，應該比我年輕幾歲，開始講話時還能保持冷靜的態度，內容大意是：我聽到很多人講兩岸戰爭的可能，但對於避戰的內容卻沒有說得很清楚；我對兒子說：接到兵單，拒收，拒報到，等著法院傳你。

言外之意，拒絕服兵役就是他心中有效的避戰方法。聽完他的想法，呂秀蓮回應：我尊重言論自由，但是如果照你的說法，戰爭發生時你要大家投降嗎？這位民眾頓時失控，以幾近怒吼的音量，完全沒有討論餘地的痛罵民進黨和蔡英文。

我心裡暗暗失望，也對這位民眾十分不滿。這種對話只會增加彼此的仇恨，完全違背討論會的初衷。我沒有再聽下去，趁中場休息時離開。

回家後我久久不能釋懷，特別是對那位在現場發飆的民眾，他讓我白跑了一趟台北，也把我一天的心情都破壞了。可是，當晚躺床上，我猛然想通了一件事，讓我對這位民眾的印象徹底改觀。

請留意他講的一句話：我對兒子說，接到兵單，拒收……。這代表什麼意思？他是一位「兒子即將服兵役的父親」。

請設身處地想一想：你的兒子即將當兵，原本只有4個月，如今卻要延長到1年。時間延長其實是次要的，麻煩的是兩岸正走向戰爭，他兒子有多高的機率在服役期間被送上戰場？果真開戰，兩岸軍力差距如此懸殊，他兒子不是等著被送上戰場當炮灰？

原來他不是一位「憤怒失控的民眾」，而是一位「擔心受怕的父親」。想清楚了這一點，我深深同情起他的處境，也明白他為何如此痛恨民進黨與蔡英文。

（作者為海軍前艦長）

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