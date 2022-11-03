過去幾年世界遭遇了系列的天災、人禍、戰亂、和強權間的激烈對抗，這些事實顯示出世界正在進入一個大變局的時代。 而最近幾週圍繞美中影響力的消長，更清晰的顯示出美國企圖利用將世界分裂成爲兩個不同意識型態的集團，而逹到將中國孤立的戰略企圖不可能成功。如果美國不能儘快的改正自己的錯誤，也許自從二戰結束後獨領風騷的美國世紀將走向終結。

中國展示成功的發展道路

中共二十大報告非常清晰的總結和詮釋了什麼是中國特色的發展道路，那就是：1.一切為了人民、一切依靠人民。2.在中國共產黨的領導下，全過程人民民主，實現高品質發展，共同富裕，豐富人民精神世界，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態。3.具體目標是在2049年以前完成中華民族偉大復興，把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

報告中也提出了爲完成這些目標的具體戰略和措施。這次報告的特別之處就是一改過去的韜光養晦，清晰的宣示了中國道路的內涵，也可以感受到中國領導人和人民對自己道路的信心。這種久違的信心讓我回想起1937年訪問延安的史諾及之後的美國海軍陸戰隊傳奇人物Carlson中校，及中共的自信對他們的震撼，這種信心奠定了後來中共最終成功取得政權的基礎。

因此，在可預期的短期的未來，中美的競爭必定不可能緩和，然而，習近平已經有心理準備。 所以他說「前進道路上，無論是風高浪急還是驚濤駭浪，人民永遠是我們最堅實的依託、最強大的底氣。我們要始終與人民風雨同舟、與人民心心相印，想人民之所想，行人民之所囑，不斷把人民對美好生活的嚮往變為現實。」

這次大會報告強調了中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。中國將同各國人民一道，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，維護世界和平、促進世界發展，持續推動構建人類命運共同體。這呼應了歷史大潮流的需要！

世界新秩序快速重組的幾個徵兆

中國這些年在各方面的進步，如脫貧、反腐敗、綠化、環保、經濟、科技、基建、太空、軍事... ，是有目共睹的，是中國人民用勤勞和智慧所創造出來的，而不是靠着掠奪、殖民或戰爭手段所取得的！中國共產黨所展示的不同於西方的發展道路已經對非西方的發展中國家產生巨大的吸引力，而中國所展示的經濟生產力和巨大的市場也對各個發達國家產生很難割捨的吸引力。

最近幾天中國宣布：越共中央總書記阮富仲於10月30日至11月2日對中國進行正式訪問，巴基斯坦總理夏立夫將於11月1日起對中國進行正式訪問，坦尚尼亞總統哈山將於11月2日至4日對中國進行國事訪問。當然，最受西方社會關注的是德國總理蕭茲確定將於11月4日對中國進行正式訪問。 四國高層領導人訪華，主要是為了面對未來的危機，共謀合作與發展。

安排阮富仲做為二十大後第一位訪華的外國領袖是有非常巨大和深遠的意義。最近幾年美國一直極力拉攏越南，做為牽制中國的重要籌碼，而越南內部也不乏因爲改革開放獲利的親西方集團。越南内部的思想混淆與二十多年前的中國非常相似，這威脅到越南的發展方向和越共的未來。習近平不忘初心，成功的帶領中國人民不但取得經濟上的成功，而且對解決貧富和地區差距問題取得巨大的成就。中國模式的成功相對西方模式所造成西方的嚴峻內部問題，讓越共用行動做出明確表態，「越南將發展對華友好合作作為對外政策的頭等優先」，這也預示美國的以越南牽制中國戰略的破產。

德國總理蕭茲不顧執政聯盟內綠黨的反對、美國的阻撓、歐盟的干擾和法國馬克宏的希望，毅然決然的順應德國工商界的要求到中國訪問，更明確的表示了德國選擇在經濟上拒絕了與中國脫鉤。這是對美國精英階級企圖用價值觀將世界劃分成兩個集團，將中俄排除在西方領導的集團之外的戰略企圖的破產。

美國利用烏克蘭事件迫使西歐許多國家犧牲自己的經濟利益的做法最終將導致美歐的分裂，而決定時期就是這個冬季，當歐洲百姓因生活困難而爆發激烈抗爭，可能導致許多親美政權垮台。

10月31日，美國、加拿大等少數國家在第77屆聯合國大會第三委員會惡意使用涉疆、涉港、涉藏等中國的內政問題來攻擊中國。古巴代表66國作共同發言支持中國，明確表示新疆、香港、西藏事務是中國內政，反對以人權為藉口干涉中國內政。沙烏地阿拉伯代表6個海灣國家、葉門和利比亞，委內瑞拉代表「捍衛《聯合國憲章》之友小組」19個成員國也作共同發言支持中國，還有很多國家作個別發言支持中國。會場內形成了支持中國的強大聲勢，美國、加拿大等少數國家抹黑中國人權狀況的圖謀再遭慘敗。10月5日OPEC+ 國家決定每天減產200萬桶原油，約2%，而幾周前拜登特別訪問了海灣產油國，要求增產，美國必須反省爲什麼會這樣？

爲了自救 美國必須改變敵視中國的政策

美國以中國爲敵的政策讓許多在美華人陷入囧境，不少人受到主流媒體的惡意宣傳，對中國也有許多不符合事實的指控。爲了美國好，對美中兩國都有深刻了解的華人必須清晰的講出真話，美國才不致因爲錯誤的政策而加速美國世紀的終結。

世界包括美國所面臨的許多嚴重問題，主要是美國過去卅年成為唯一的超强後的許多錯誤政策所造成的。美國精英們希望以中國做為替罪羊，來轉移內部矛盾，這種看錯病、開錯藥的治療不但不可能解決反而會加重問题。

美國用民主與極權的宗教性的二分法與中國爲敵是開歷史的倒車，沒有說服力的。二十大報告反覆強調 「執政為民，堅持以人民為中心的發展思想」，這和美國憲法的中心思想是一致的。中國強調「人民當家作主」是不同於歐美形式的民主，美國政客專斷式的詮釋民主本身就違反了民主的基本定義，得到人民的支持就是最好的民主！

今天世界面臨大問題，和大機遇，讓不同的思想和制度公平競爭，彼此借鑒、改進，才是正途，這不也是西方資本主義的根本信念嗎？

中國所提出的對外交往的三原则：「相互尊重、和平共處、互利共贏」有什麼不對？在國際關係上中國先後提出推動構建人類命運共同體、共建「一帶一路」、全球發展倡議和全球安全倡議等一系列具有世界性意義的理念和倡議，始終堅持在互利共贏基礎上同各國友好相處、共同發展，這難道不比對抗和脫鉤的政策好嗎？

美中都希望和平發展，唯有美中合作才能保證這個願望能實現。

（作者為中美論譠社社長）

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