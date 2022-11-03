台北市長、新竹市長這兩個年底選舉的「三腳督」焦點戰區，由於最新的民調顯示，原本落後的民進黨候選人開始急起直追，出現支持綠營的選民歸隊趨向，使得暫處領先的國民黨、民眾黨兩陣營頓生危機意識，為免綠營坐收漁利，棄保話題又被炒熱起來。

棄保議題在台灣的選戰中並不陌生，但卻是知易行難，至今尚未真正有由上而下、操作棄保成功的例子。而且現在的棄保操作更加升級，不但要在各自的戰區裡棄保，「戰鬥藍」趙少康還想跨縣市冒出個「棄新竹保台北」的構想，可謂難度更高、效應更複雜。

首先是時機問題，國、眾兩黨要嘛在提名前就談合作，等到了登記參選後才談棄保，根本難上加難。接下來是用何方式？正當性何在？如果是由政黨或候選人陣營下令棄保，無異赤裸裸的政治分贓，視選民為禁臠，更何況支持者未必會聽命買帳；如果沒有由上而下的明確指令，這種曖昧的棄保有何效果？反而自亂陣腳。

第三是該棄誰保誰？台北、新竹「三腳督」雖有民調的排名順序，但時有變動，而且差距接近，若說要國民黨棄新竹的林耕仁、民眾黨棄台北的黃珊珊，換來保住兩黨各自的高虹安、蔣萬安，別說林、黃二人會不服，連「受益」的高、蔣二人也不敢消受，更何況林、黃的支持者會如何大爆發。

要不要棄保、如何棄保？顯然無法由上而下操作，所以趙少康、柯文哲等人才會這樣欲言又止、意有所指，最後又連忙否認澄清。棄保可以大炒特炒，但別想政治操控，而一旦進入選民「自發性」的棄保，這就不是政黨或候選人能單方面控制的了。