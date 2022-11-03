我書房中有一尊漢中觀音像，凝神靜坐，垂目沉思。這是明朝的舊物，難免有些戰火劫餘的損傷。它讓我想起漢中自三國時代起即是戰爭頻仍的要地，明清以降，抗戰與內戰，更是兵家必爭之地。這靜坐的觀音，不知經歷多少生死戰火，看盡人間多少流離劫難。

而觀音像在書房中陪我，也只是一段時間，此生燈滅時，觀音像還會長遠存在下去，在文明的長河中，繼續陪伴後人，帶來安靜凝神的永恆之美。

故宮的文物何嘗不是這樣。我們只是一時的保管者。而文物，卻帶著恆常之美，永遠在感動著每一個時代的心靈。

我還記得中華民國建國一百年時，故宮舉辦國寶書畫大展。那些平時未曾一次遍展的書帖，在3個月內分批展出。為了保護文物，每一件都不能展出太久，以免曝光會讓紙張色澤受損。即使如此，海峽兩岸的書法大家都特地來看。一位大陸知名書法家連續飛來台北，只為能親眼目睹原作。

他觀展的方式不同於一般人，而是在現場「臨摹」。他用眼睛看，用手跟著書帖再臨寫一次。我問他何以如此用功。他說，以前在書法課上，這些著名書帖，不知臨摹了成百上千次，但這一次，終於看到真跡，他想跟著走筆一次，感覺書家當年寫的時候，那種心情的「速度感」。每一筆、每一按，都有不一樣的速度和重量啊！

一個40幾歲的男人，那天晚上喝著酒，想到白天去臨摹，竟然感動得痛哭流涕。他說：「沒想到此生真的能看到，太感動了。以前，這些都是江湖上拚死拚活搶奪的國寶傳說，我們終其一生，恐怕連一幅都看不到的啊！」

我想到，那書帖中的美感，那蘇東坡寄託在〈寒食帖〉中的心情，千百年後依然感動著今天的心靈，而後世的臨摹者，透過猶存的筆意，感知蘇東坡的心境，如此顫動，如此相通，那是多麼美好的心靈傳承。

故宮是什麼？故宮要保存什麼？是文物書卷嗎？是古代器物？只是翠玉白菜和肉形石嗎？或者，在更深的層次，這些文物代表著人類文明的傳承，是世界文明的珍貴遺產，也是永恆之美的見證。這些古老文明，誰有權用政治意識形態去加以定義，加以否定，甚至加以破壞呢？

塔利班執政時想炸巴米揚大佛，聯合國、美、俄、中，乃至伊斯蘭教國家都出來勸阻，卻終究沒能阻擋宗教狂熱的暴行。後來聯合國教科文組織只能透過3D投影，重現當年佛像。

可是多麼悲哀啊！那些政治狂熱者是否想到，即使炸了佛像，也不可能改變阿富汗的命運，而文明遺產一旦破壞，卻已萬劫不復。

故宮文物，是世界文明的共同遺產，那不是屬於一個政治團體，一個朝代，一個政權，或任何一個獨裁者。當然更不屬於一個故宮博物院的院長。如果現任的院長吳密察有任何破壞，不管是蓄意的，還是意識形態作祟，都是對世界文明的破壞，那是不可原諒的罪行。

（作者為作家）