這是二十大後，第一位訪華的歐洲國家領導人，也是疫情後，G7第一位訪華的國家領導人。

跟著蕭茲來的，還有12位德國企業大頭，所以，這不是一次單純的外交訪問，而是有非常清楚的經濟訴求的訪問，也就是德國政府幫德國企業出面，尋找中國市場。這個中國市場，一方面是要擴大德國企業在中國的各種銷售，另一方面，是德國企業在中國的擴大投資。

增加銷售這很好理解，擴大投資，是因為面對歐洲能源不穩定跟通膨壓力，歐洲企業的對策，是向外轉移。轉移的兩個重點，就是美國跟中國，在中國擴大投資，當然也會擴大德國出口。而這個名單，是精挑細選的，考量的是，第一，企業的代表性跟影響力。第二，是以德國國家戰略角度，希望德國參與中國那些產業。

這12家企業是大眾汽車、西門子、默克醫療科技、德意志銀行、巴斯夫歐洲公司、BNT、寶馬、拜耳、瓦克化學集團、阿迪達斯、Hipp、能源行業Geo Clima Design。涵蓋了德國最重要的金融、能源、科技、醫療等等行業，中國是太大，太重要的市場了，德國當然絕對不會放棄。

歐盟是中國第二大貿易夥伴，德國是中國在歐洲最大貿易夥伴，2021年中德雙邊貿易總共是2351億美元，同比增加22.5%，德國企業對中國供應鏈的依賴程度有46%，中國跟歐盟簽訂的《中歐經貿協定》，歷經8年35輪談判，在2021年1月完成。結果，歐盟竟然先是用跟新疆跟香港有關的謊話做藉口，攻擊中國、制裁中國，當中國反擊之後，又用中國的反擊做藉口，凍結《中歐經貿協定》。

我們要先知道一件事，就是《中歐經貿協定》，是美國最不樂見的，所以想方設法破壞，就像美國不願意歐洲跟俄國合作的北溪二號天然氣管線。所以一直在阻擋、反對。到最後，北溪二號歷經反對，還是完成以後，就不准使用，最後爆發俄烏戰爭。

《中歐經貿協定》是美國的噩夢。歐盟主委會主席馮德萊恩，跟一些歐洲議會的議員，是美國的暗樁，先製造新疆謊言，再用謊話阻礙《中歐經貿協定》。在俄烏戰爭跟後疫情時代，美國進一步加大對中國的打擊，要讓全世界跟中國脫鉤。可是，德國現在是沒有路走了，中國是歐洲的浮木，是沙漠裡的甘甜水井。

德國基於自身利益，不但不願意跟中國脫鉤，還想要進一步擴大對中國投資。當然，德國也會認為，在這時候，也許中國會進一步讓利給德國。要知道，《中歐經貿協定》對歐洲是非常有利的。可是，歐洲竟然擺出一副是給中國恩惠的態度，把《中歐經貿協定》掐住2年，要求中國在新疆問題上妥協，才願意通過落實。

問題是，中國要是在新疆問題妥協了，不但等於容許歐洲干涉中國內政，而且等於要中國承認自己沒有犯的錯，要中國喪權辱國，歐盟才要通過《中歐經貿協定》，這當然是不可能的事，歐盟於是就掉進了美國給它挖的陷阱。

這次，德國實在是沒有辦法了，德國總理決定不等歐盟，不管美國的反對，來訪問中國，當然是好事，但是，我們也要小心，因為德國也有他的兩手策略。

看蕭茲昨天在德國法蘭克福匯報發文，他說：「第一，我們跟美國和許多其他國家一樣，我們奉行一個中國政策」。這就是跟美國一樣魚目混珠了，美國自己都承認他的一個中國政策，跟中國的一個中國原則不一樣，而且不包含台灣。那我請問，德國的一個中國政策，包不包含台灣？是不是跟中國一樣？

他說，「第二，這意味著，任何現狀的改變都必須和平，通過雙方協議產生。」這其實就是干涉中國內政，這是在要求，中國統一這件事，必須只能在台灣同意，雙方協議，100%和平的方式。台灣不同意，那就不可以統一，那麼，大陸也沒有立場軍演。

最後，美國就只要讓台灣繼續洗腦，繼續反中，繼續台獨。在台灣一面倒的台獨反中親美的教育，跟媒體洗腦下，台灣永遠不會同意跟大陸統一，統一將遙遙無期，甚至永無可能。

而這，也是美國的目的。在這期間，美國要做的是，一邊支持台獨，一邊一直讓中國保持最後一絲希望，一直以為有希望可以改變台灣民意。

他說，「第三，我們的政策是維護基於規則的秩序，和平解決衝突，保護人權和少數群體的權利，以及自由、公平的全球貿易。」

這三點完全與美國立場一模一樣，等於德國是用跟美國一致的對台政策，來中國賺錢。然後，德國來中國設廠，做生意。那麼，德國對新疆、香港、台灣怎麼處理？

德國人是很精明的，但是中國也要小心。中國的要求很基本，不要對我潑髒水，不要干涉我的內政。但是從德國總理事前放的話，德國顯然是，不跟美國一致，又要賺中國錢，因為他認為，中國這時候很需要外國投資，在商業談判時，一定會對德國讓步，大大讓利。

同時，一方面要繼續干涉中國內政，一方面還要大賺中國的錢，德國這是技術活，非常精明，中國呢，希望擺脫美國的孤立政策，希望擴大跟世界的往來，當然也想要來自歐洲的技術與資金投資。但是，面對德國，喜迎嘉賓之餘，中國還是要很謹慎小心，談判時，不要放太多，面對德國的兩手，中國也要兩手。（作者為作家）

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