九合一大選進入最後的關鍵階段，執政的民進黨正展開全力猛攻，除了運用各種行政甚至司法資源外，身兼民進黨主席的總統蔡英文再度賣起了「芒果乾」；在選情不看好之下，蔡英文這次還擴大了顧客群，把「國際」拉了進來，恐嚇國人，如果民進黨年底選舉選得不理想，國際可能會考慮還要不要繼續支持台灣。

把國際拉進來恐嚇國人

民進黨日前以「人蔘轉大人」為題，舉行社群之夜，主軸是為18歲公民權複決投票催票，不過，蔡英文也同時為民進黨的縣市長候選人拉票。她在致詞時強調：「大家的一票，決定世界怎麼看台灣。」蔡英文說，如果民進黨選得不理想，國際就會問，是不是台灣人改變主意了，那麼，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？言下之意，如果民進黨選得不好，那台灣就會失去國際友人的支持。是這樣嗎？

民主政治本來就賦予民眾自由選擇的權利，做不好就下台是民主的日常，例如，近日巴西前總統魯拉擊敗現任總統波索納洛，英國前首相特拉斯在任僅45天就下台，義大利大選變天，由「義大利兄弟黨」黨魁梅洛尼擔任總理，蔡英文還致賀函表示，期待與梅洛尼所領導的新義大利政府展開合作。蔡英文怎麼沒有警告義大利人，換了極右翼的政黨執政，會失去國際友人的支持呢？再說，蔡英文常常喜歡強調台灣的主體性，既然如此，選舉結果如何由台灣人民決定，關「國際」什麼事？

眾所皆知，蔡英文素來著迷於販賣「芒果乾」，但這次「生意」做這麼大，連國際買家都被拉來看選情下單，倒是第一回，除了顯示蔡英文黔驢技窮、只會這一招外，更可看出民進黨這次的選情確實告急。有了2018輸得灰頭土臉的前車之鑑，蔡英文當然會格外小心。

不過，九合一選舉畢竟是地方選舉，結果如何都不會改變民進黨中央執政的事實。國民黨台北市長候選人蔣萬安的競選主題曲改編自很多人所熟悉的〈台北的天空〉，民進黨台北市長候選人陳時中酸說，他認為台北的天空應該是沒有共機威脅的天空，一副又要把台北市長選舉跟國安掛勾的態勢，蔣萬安的回應是，台北的天空有沒有共機威脅，是蔡英文的責任。不論九合一選舉的結果如何，只要蔡政府的兩岸政策、外交政策不變，她口中的那些「國際友人」對台灣的態度又怎會改弦易轍？

選舉成敗牽動黨內權鬥

換一個角度來說，如果那些「國際友人」真的是蔡英文開口閉口強調的「價值同盟」，那台灣不早就加入聯合國了？至今台灣有因為民進黨執政而獲得更多的友邦嗎？別忘了，蔡英文上台至今連斷8國邦交，「國際友人」是怎樣看待台灣的？還傳出一些非民主國家的總統公然向台灣索取金援以維持邦交，這些「友人」怎麼看台灣真這麼重要嗎？當然，蔡英文最在乎的應該是美國、日本，因為民進黨屈從美、日的戰略同盟，成為抗中馬前卒，如果民進黨選輸了，美、日抗中的力道就削弱了些。然而，台灣還要屈從美、日生活在戰爭的恐懼中嗎？

由於這次民進黨的主要縣市長候選人尤其是六都市長，全都是蔡英文大權獨攬一人欽定的結果，因此她要對選舉成敗負最大責任，一旦結果不如預期，蔡英文勢必成為黨內討伐的對象，她就非得辭去黨主席不可。如此一來，蔡英文等於失去黨內權力運作的樞紐，過去被權勢壓制、封存的諸多敏感事件就可能在黨內權鬥的過程中一一浮出水面，對極度沒有安全感的蔡英文來說，這恐怕會是她噩夢的來源，畢竟蔡英文任內無法見光的黑箱與祕密實在太多了。這才是她大聲疾呼支持民進黨的主因吧！

從這次九合一大選，蔡英文的頭像不再是民進黨候選人選舉看板上的主要選擇，可以看出黨內的風向已轉變，蔡英文確實正在孤獨地步入她權力的黃昏。或許正因如此，即使這回芒果乾的賣相已不怎麼好，蔡英文還是只能硬著頭皮拿出來賣，因為她所領導的執政團隊成事不足、民怨滔天。老蔡賣芒果乾，人民還會埋單嗎？當然不會，因為選民學聰明了，不願再被情緒勒索。