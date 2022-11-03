媒體披露，根據美國司法部網站資料，民進黨半年砸1600萬給數家美國公關公司，遊說美國會議員挺台加入IPEF，1600萬買的還不是「美議員主動挺台」，而是透過「公關公司請託美議員挺台」，該報導旋即讓外交部跳腳。

外交部怒斥媒體移花接木，斷章取義，抹殺駐美代表處的努力，與「美國友人」對我的真誠友誼與堅定支持，並強調一切合法。

事實是：「花了1600萬」，以及「台灣無法加入IPEF」。修辭是：駐美代表處的「努力」，以及美國友人的「真誠友誼」與「堅定支持」。

民進黨的外交部是個「修辭單位」，因為事實難看，所以需要大量華麗辭藻掩飾。本屆朝廷斷交8國，建交為零，稱之為「斷交部」，剛好而已。為粉飾大量斷交之事實，「斷交部」將資源集中於收買華盛頓民代，在美國的遊說文化裡拚「公關價值」，吸引這政治禿鷹集團頻頻訪台「再套利」，這就是蔡朝的外交與斷交把戲。

「努力」用錢買的「美國友人」，用錢買的「真誠友誼」，用錢買的「堅定支持」，買到了「公關戰果」，就是買不到實質好處。而這所謂「好處」，還是東南亞國家嫌棄之物，美國政客主動敲門釋利多討好東協，台灣主動敲門花大錢討好美國政客，人家不想要的，台灣卻蹭不進去，這1600萬花得既可恥又可悲。

醜態遭掀，難怪「斷交部」羞憤暴怒。

東協嫌棄IPEF之主因，在於這是一個圍堵中國的經貿框架，而也是民進黨想加入之主因，但東協各經濟體經不起與區域經貿大哥對幹將帶來的巨大衝擊。

美國未能將台灣納入IPEF之主因，在於東協不希望台灣加入，引起北京不滿。

東協不要，美國就犧牲台灣主因，在於東協是圍堵中國的關鍵，相較之下，台灣「可割可棄」。以上就是故事綱要，因此莫說1600萬，1億6千萬也買不到IPEF門票。

IPEF的起源，來自於美國產業空洞化下藍領階級的反撲，美民主黨為了挽回此一票源，只好揚棄自貿協議 —— 尤其是其中的市場准入 —— 改而以新制替代。這是一種吝於給糖吃，又想支配架構成員的經貿陷阱，也正因此，被視為主要合作對象的東協興趣缺缺，也就台灣千方百計想蹭進去。

民進黨之所以看上IPEF，一方面想獲利於「台美合作」的虛榮，另一方面也想透過美國的力量，減少對大陸的經貿依賴。

虛榮且不談，IPEF是意在與中國大陸經貿脫鉤的區域協議，其之所以窒礙難行，即因東南亞與中國的經貿根本脫不了勾，前者甚至是後者拉拔起來的，即便美國開方市場准入也難以達標，遑論連此利多都不願意付出。

德國總理最近公開強調「與中國脫鉤不是選項」，中德不但無法脫鉤，關係還愈來愈深，與政治干擾的方向背道而馳。如此即可明白東協為何嫌棄IPEF，事實上，連日韓都很不熱衷，日本甚至三番兩次要求美國重返CPTPP，而不是寄希望於IPEF。

更可笑的是，連美國都無法與中國脫鉤，德國，日韓，東協又怎麼可能脫鉤？

敲鑼打鼓了一年，IPEF至今只提出了一個具體措施「技能提升計畫」(Upskilling Initiative)，進度極為緩慢。

東協之所以願意接受「技能提升計畫」，乃因此計畫能導入美國技術與投資，也算是一大誘因，但前景仍待觀察，因為此計畫完全得透過美企的力量才能付諸實現，而企業投資看的是實實在在的獲益，而非地緣政治利益。

美企目前能看到的可能利益是，透過東協各國政府的政策，釋放鄉村廉價勞動力，讓美企得以降低成本，甚至開發新市場。在與中國脫鉤的意義上，「技能提升計畫」的邏輯並沒有錯，因為東協也想作為世界工廠的繼承者，只是，產業生態鏈除了技術與資金，還脫離不了原物料，於此，東協仍得依賴中國。

再者，美企的投資與技術輸出，還得遵守保護美國勞工權益此一前提，東協是歡迎，但美國能走多遠才是關鍵。IPEF是一個強調提升成員勞工權益的協議，目的就是為了保護美國勞工，以致美企的技術輸出與投資自帶天花板，算盤打一打，誘因不見得很大。

誠然，東協對IPEF是既嫌棄又有點期待，但嫌棄大於期待是肯定的，畢竟政治針對性太強，而這也是東協排斥台灣加入的主因。

台灣蹭不進去，美國只好另外架一個「21世紀貿易倡議」給台灣，好讓民進黨編織「有朝一日與IPEF對接」的虛妄大餅。

不過，擺在眼前的是，IPEF進展緩慢，「21世紀貿易倡議」更是全無進展，恐怕是因為卡在美國中期大選，美國民主黨未敢鬧出太大動靜，引起美國公會反感之故。此外，東協成員的經貿與文化差異較大，想做成一致的規範難度極高（即便不是所有成員一致也很難），因此至今也僅拋出一個美國單方面釋出的利多政策。

IPEF無法產生「脫鉤力」，「21世紀貿易倡議」就更沒譜了，因為美方不會搞一個只能在台灣實現的貿易新制，必定「先IPEF，後21世紀貿易倡議」。

這便是為何「21世紀貿易倡議」沒引起台灣各界討論的主因，連劇本都沒有，綠營側翼要怎麼唱戲？

如此看來，毫無疑問，台「斷交部」與經濟部砸大錢在華盛頓搞遊說，不但「投資標的」選錯，還徹底失敗，被揭發後，連公關效果都被抹平，就是醜聞一樁，難怪「斷交部」暴怒，典型的「見笑轉生氣」。

台灣若真有機會被納入IPEF，根本不必砸錢給公關公司搞遊說，美方會主動蹭過來。因此真正的問題在於。民進黨明知此路不通，還亂灑人民納稅錢買一場空，被媒體起底，還反過來斥責人民的監督是移花接木，斷章取義。

事實是，1600萬打水漂，執政者不但隱瞞失敗真相，還以蠻橫掩飾無能，這種不要臉的敗家黨，也算舉世罕見。（作者為自由撰稿者）

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