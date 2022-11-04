乖巧寶寶系列周邊。（來源/七七拍攝）

七七 | 28歲 社群運營

轉眼間，我成為系列表情包「乖巧寶寶」的粉絲已經超過三年了。這幾年，我入手了一批又一批乖巧寶寶的周邊，書桌上都是乖巧寶寶的單品。

實際上，我是一個很講實用主義的人。平時，我都不會為了湊單滿減而購買我不需要的物品。因為理性告訴我，即使薅到優惠券，也還是花了錢，如果買了「沒用的」東西，依然是浪費，不如放棄「滿減」。

但來到乖巧寶寶的店舖，我轉換了思維。作為周邊，除了做裝飾的擺件，基本上沒有一個東西是有實用價值的，但我就是覺得他可愛，我也想為他花錢。這些「無用」的小東西，我每天看著他們，都覺得增加了一些快樂值。

一開始，乖巧寶寶的作者超能還沒有簽約公司，也沒有網上店舖。我第一次購買其周邊，還是通過一個眾籌項目，購買了幾枚很小的徽章，但一枚也要20多元（人民幣，下同）。

後來，超能簽約了公司，有了淘寶店舖，還會不定時在官方微博預告新品上架信息。為了能及時獲得信息，我特別關注了乖巧寶寶的微博，一旦有新的周邊開售，我就會立刻購買。

迄今為止，我買了貼紙、鼠標墊、車貼、口罩、鑰匙扣、坐墊、腳墊、亞克力立牌等各類周邊。而且，我不僅買給自己，遇上合適的物品，如鑰匙扣，還會給身邊的朋友每人買一個，以分享這份快樂。

我記得買的最「無用」的周邊，是一塊硅藻泥地墊。

商品介紹稱，可以放在浴室門口。但收到貨後我發現，這塊地墊很重，材料類似磚的質地，表面還很冰涼。首先，北方天氣涼，我不會用腳踩他；其次我的浴室門口空間不足，放不下這塊「石板」；最主要是很可愛，很潔白，我不捨得踩他。後來，我就將其放在桌子上，偶爾放下杯子。但實際上，這東西有點礙事，且不耐髒，沒使用多久，就只能扔掉了。

後來，我又入手了一塊絲圈材質的地墊，這一塊輕薄一些，顏色比較深，我就放在進門處。當然也沒有體現出太多用處，就是進門看到開心而已。

除此之外，我還買過一張車貼，只是貼紙，價值25元，買回來後發現很大，根本不能貼在其他地方，而我並沒有私家車；我還買過2元一個的一次性口罩，感覺用一次就扔很可惜，也是收起來沒用。

儘管如此，我還是喜歡買乖巧寶寶的各種周邊。雖然朋友經常笑話我，把工資一部分交給了乖巧寶寶，但買回來擺著，似乎也給我創造了情緒價值。

（《這屆年輕人，愛買「美麗廢物」》系列三）

（侯燕婷、張琳、陶淘、馮曉亭、謝中秀/燃次元工作室）

【本文來源：「燃次元」公眾號（ID:chaintruth）】