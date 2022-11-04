執政黨成日宣傳台灣國際地位提升，總統蔡英文誇言台日關係發展「進入史上最友好的新紀元」，副總統賴清德破格參加安倍「家族葬」。當關係到了要見真章的時刻，執政黨的牛皮毫無意外地再度吹破。2025年世界博覽會在日本大阪舉辦，我國仍只能以企業名義參加，經濟部竟要為此編列20億元參展。

以往藍營執政期間，只要對外活動未用上中華民國國名，綠營必以「喪權辱國」相譏，馬英九更因此成了「馬娘娘」。但到了民進黨執政時期，台日友好吹破天際，竟是以「玉山數位科技株式會社」公司名義參加，如按綠營標準，不知比馬的「喪權辱國」百倍不止！未料立委諸公竟欲以假意凍結區區一千萬經費來表達「抗議」交代了事，上下交相賊莫過於此。

豈止如此，回顧2005年日本舉辦愛知博覽會時，僅准允台灣藉開設「ILHA FORMOSA」（美麗之島）餐廳的方式設館。17年後的今天，館內竟被要求不能出現任何「台灣」文字與圖樣，即使是Formosa也不行。連Formosa如此卑微的代稱都不可得，蔡總統猶可誇言台日關係發展「進入史上最友好的新紀元」，簡直作笑世人。

當年上海世博會，馬政府同樣面臨綠營口中對岸阻撓的壓力，卻在兩岸雙方均有默契之下，一次設置了「台灣館」、「台北館」城市館及「震旦館」企業館3館。而「台灣館」則巧妙透過管區安排，使之未與中國其他省市與港、澳共置一處，坐落於集結眾多亞洲國家的館區，並與「中國館」僅以一條高架步道之隔相望配置，使雙方得以對內交代「各取所需」，這是政治現實也是政治藝術。

儘管是如此體面的政治安排，當時綠營依舊不改質疑本性，例如批評應比照奧會模式給予「中華台北」名義，否則「台灣館」等同是中國國家館的一部分；台灣館沒有參展國概況介紹，位階跟港、澳與中國各省份館是一樣的。如今國民黨下台民進黨上台，地點改成在執政黨自認會有「主場優勢」的日本舉辦，結果不僅仍只以企業名義參加，也未能安排在國家館內，名稱上更是連「台灣館」都不可得。這已不是外交休兵、外交休克可以形容，而是「外交不能」。

閣揆蘇貞昌面對世博館質疑，仍不忘自我打臉上方歷史，持續聲稱「台灣的國際處境非常困難，在世界上有重大貢獻，卻因為中國的打壓，許多用國家名義參與的機會都被嚴重限縮。」毫不反省外交已無能到連「台灣館」、代稱「Formosa」都被禁用。

相同的事情發生在去年秋天，對岸搶先我方一步申請加入CPTPP，行政院旋即慌忙宣布申請加入CPTPP。當時蘇揆同樣是慌張到忘了該把「台灣」掛在嘴邊，既沒以台灣名義，也不是用奧會模式以中華台北為名，而是用「台澎金馬個別關稅領域」名義申請加入。

讓人搞不清楚的是，聲稱因為被中國打壓，導致不能使用「台灣館」、代稱「Formosa」都被禁用的，是蘇內閣與綠營；在沒有逼迫打壓「自主」申請加入CPTPP的情況下，結果「主動不用」中華民國、台灣名義的，還是蘇內閣與綠營。就連反對ECFA最力的綠營，從2016年執政至今，蘇揆亦在任上，卻「無視」以兩會名義簽署的ECFA繼續存在生效而不廢除，可謂是雙重標準到了無以復加。

幾年下來上演「神也是你，鬼也是你」鬧劇的執政黨，在這次世博會爭議中仍未選擇缺席。這種自己用不用「台灣」都可以，別人用不用、怎麼用「台灣」都要經過民進黨同意的詭異邏輯，不是「政治巨嬰」是什麼？

（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※