自幼及長父母及師長們都會告誡我們，誠實做人，絕對不能說謊。話說某位民進黨政府高官，死後因為做惡多端而下了地獄。不久這位官員遇到了另一位在人間時熟識的部長，兩人熱情擁抱並流下眼淚。然而，當兩人開口寒暄之際，卻都是嗯嗯啊啊的無法說話；原來他們當官時為了迎合政府政策，及掩蓋施政弊端而説了謊話。因而在下地獄之後都被割掉了舌頭，自然無法言語！

曾經騙過神明的蘇貞昌院長，就任後誓言其家人不會承包政府工程，這幾天卻爆發了他的女兒蘇巧純所經營的「二三設計」公司，以層層轉包手法，承包高達2495萬元的桃園市立圖書館總館工程中的「多媒體軟體執行案」。桃園市長參選人張善政因而痛批蘇貞昌是「台灣最大的門神」，他又一次的騙了神明及百姓。

自2016年蔡英文當了總統以來，「詐騙集團」已經成為民進黨政府的代名詞，而「雙標黨」也與民進黨劃上等號。談到說謊騙人，涉及的民進黨官員真可謂「族繁不及備載」，且台灣人民已可琅琅上口。上自小英總統是否真正擁有經過審核通過的博士論文與學位，當年她在政大謀職時提供的學歷證明是否造假；否則這些檔案為何要列為「絕對機密」，封存期限長達30年後始得以解密？

除了蔡總統及謊話連篇的蘇院長之外，其徒子徒孫們還包括：擋疫苗、護高端，凌駕專業與科學的陳時中；當教授時反萊豬，當了部長後卻支持進口萊豬的陳吉仲；雖然桃李滿天下，卻又是經營論文量販店的陳明通；故宮珍貴文物破損實情迄今不明，是否說了謊話的故宮院長吳密察…..。

「死後被割掉舌頭」，乃是地獄裡的酷刑之一。雖然「十八層地獄」的內容有著各種不同的説法，譬如「水陸全圖」、「酆都變相」、「西遊記」等等，但每一種都有「拔舌地獄」酷刑。這些民進黨官員也許個個不信鬼神，不認為會有報應；但他們卻是「逢廟必拜」，手執清香，虔誠之至，尤其是在選舉的時候。

我們常說，人的一生難免會説謊話，有些人為了安慰親人嚴重的病情而說了謊，是謂「白色謊言」，這是可以理解和被接受的。但是在政府當官説謊騙人，以致貽害蒼生，那死後必定會被黑白無常接往地獄並接受審判。我們除了對該等官員苛責之外，也要同情他們為了做官而顛倒是非、胡說八道，當然更要佩服他們無懼於未來的審判及酷刑。

（作者為大學英文講師）

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