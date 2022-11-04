行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧純，曾在她父親出任閣揆時表示，她不會再參與政府機關的標案，以求避嫌，但是最近爆出她以轉包方式，還是拿到了政府的錢，蘇家的作法，引來很多的負評！

蘇巧純涉及的桃園圖書館標案的轉包工程，但蘇家表示她遵守了諾言，未曾參加投標，她參與的「二三設計公司」，真的轉包了桃園市圖書總館的多媒體標案，該案未曾上網公告招標，由蘇的公司以近兩千五百萬元承作。

蘇貞昌在立法院對此答詢時，有點惱羞成怒的大聲回嗆立委，指他的女兒有遵守承諾，未曾投標政府案件，只是轉包主體工程的下游的軟體作業，一切合法。

蘇貞昌的回答，有點理不直而氣很壯，那麼請問蘇巧純公司承作後，所領取的工程款，是不是政府的錢？

此案又是桃園市的標案，以上次鄭文燦市府，標出的八德體育中心的實例來看，多次承作市府工程的熟人公司，卻以粗製濫造的倒塌結果，呈獻在國人眼前。

那麼此次桃園市又爆出蘇巧純公司，未經上網公告，就承作近兩千五百萬元的軟體工程，豈不又是熟人私相授受的模式，鄭市長在民進黨素有「小諸葛」之稱，其巧妙的報效蘇院長親人，難怪鄭將繼任行政院長的呼聲很高！

其實蘇巧純在父親盛名之下，光是承作私人民間公司的工程，就能業務興隆，何苦冒著不守承諾的風險，承作這項工程？

蘇院長也不要隨時都要發脾氣！應接受大眾的檢驗，蘇巧純的轉包過程，是否有違她自己的承諾？

蘇貞昌終究是要下台的，蘇小姐如果不靠關係就能使公司發展，豈不是更有競爭力？靠自己實力將可永續經營，何苦要靠關係才能生存？

蘇院長不應在立法院嗆聲答詢，更不該在議場之外，對記者攻擊競選桃園市長的張善政，因為立法院是公務單位，怎可用於攻擊在野黨候選人之場合？

看樣子蘇貞昌院長，真是愛惱羞成怒了！

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