當了一輩子凱子、花了那麼多冤枉錢，結果人家仍把你當細漢，鳥都不鳥你！

日本2025年將舉辦大阪世界博覽會，我國政府有意編20億預算參展，卻傳出不能用「台灣」或「Formosa」名義，只能掛名「玉山數位科技株式會社」參加。

王八好當氣難受！福島大地震我國捐68億台幣；日本餵核食我們不敢說個「不」字；把日本人都不打的AZ疫苗給我們打；安倍晉三被刺殺，我們降半旗、立銅像.....結果，打了高端還不准我們入境、博覽會不讓我們正名，這個｢大哥哥｣是怎麼對待我們｢小弟｣的？謝長廷到底是｢駐日｣還是｢助日｣，怎麼吭都不吭一聲啊？

用個「玉山科技株式會社」的名稱，英文更是被矮化，「玉山」兩字不用拼音Yuisan，卻用日本的Tamayama，玉山鎮是岩手縣轄下的一個鎮，簡直就是把台灣當作殖民地。也反映了日本對台灣的殖民心態至今沒變。謝長廷連這個也不清楚嗎？

為何不准用｢台灣｣兩個字？政府應該要問個清楚啊！是美國不准用？還是日本單方面不准用？還是又推給對岸？花了老百姓20億經費，連露個臉的機會都沒有，這是什麼樣的政府啊？你倒是給個說法啊！

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