台海究竟會不會爆發戰爭，是最近許多人縈繞心頭的懸念，新台幣匯率與台股近期下跌幅度高於韓國，應與台海緊張升高有關。台灣之所以成為地表最危險的地方，關鍵在美中關係惡化。中共二十大前夕，美國發布《國家安全戰略報告》，稱中國決心挑戰世界秩序，美國將把對中競爭視為最優先目標。大陸則在二十大政治報告中展現挑戰美國全球霸主地位的決心；在台灣問題上，中共總書記習近平挑明「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，首次把「反對外部勢力介入」與「反對台灣獨立」並列入文件中，形同宣告中國將對美台關係設定底線。

二十大後美中關係降溫

二十大前夕，美國進一步打壓中國半導體產業，從技術、設備、人才三管齊下，限制相關技術、設備、產品輸往大陸，並禁止美國人為中國相關企業服務，企圖切斷大陸先進晶片所有來源。其動機非常明顯，要拖慢大陸超級電腦、AI人工智慧的進步，為美國爭取更多時間，搶下超高音速飛彈的競爭優勢。

自去年3月美國印太司令戴維森上將在國會提出「中國2027年併吞台灣」的判斷，台海戰爭就成為全球關切的議題。二十大會議期間，美國國務卿布林肯深化危機，表示北京決心加快統一時間表；海軍軍令部長吉爾迪上將也強調，北京不排除最快今年或明年就會展開攻台行動。民進黨政府順勢配合，國安局長陳明通說，中共明年可能以戰逼談。

但二十大結束後，美國對中態度卻急速轉彎。拜登總統10月26日在白宮與高層將領開會，揭櫫美國要負責任地管理日益激烈的美中競爭，軍事優勢必須維持，但要避免衝突。當天美國的美中關係全國委員會召開年會，習近平、拜登分別發賀函，28日王毅會見美國大使伯恩斯，31日布林肯和王毅通話70分鐘。大陸學者研判習近平和拜登在G20舉行面對面會談的條件更成熟。

美國揭櫫管理好美中關係，不代表美中激烈的競爭關係將會降溫，布林肯的話說得很清楚，中國不惜以武力手段加快統一進程，美國將堅持以和平方式管理分歧，反對以武力為手段改變現狀。習近平在二十大政治報告中，清楚展現中共和平發展的基調並未改變，對內會更重視國家安全與共同富裕，對外仍將維持市場開放。正如長期關心中國問題的民進黨大老許信良的解讀，「習近平不會愚蠢到第三任剛上任就跟美國打仗」。

美國戰略退縮早有跡象

美國《國家安全戰略報告》與中共二十大政治報告都表明要競爭，但也都展現和平的意願，可以視為一種相互安全的保證。兩個大國都自信時間站在自己這一邊，那麼，管理好雙方競爭關係就是首重。美國長期以來是世界唯一霸權，如今願意承認中國是唯一競爭對手、未來十年是兩國較量的「決定性十年」，對中國而言，值得高興，但更要謹慎。美國是個務實的國家，觀察拜登政府兩年來的政策變化，似已接受「東升西降」的事實，這反映在美國的「戰略收縮」上。

美國空軍計畫將常駐日本嘉手納基地的48架F-18C/D戰機除役，日後以駐紮在阿拉斯加的F-22匿蹤戰機輪派沖繩6個月的方式替代，因而引起爭議，有人擔心出現戰略空隙，甚至讓盟邦感到美國軟弱。其實，美國戰略退縮早有跡象，2020年美國在關島興建基地，將部署在沖繩的約5千名美國陸戰隊移駐於此，以分散陸戰隊的兵力分配，防止遭中國圍殲。

對台灣而言，更深刻的體驗是1996年與2022年兩次台海危機，當年美國兩個航母戰鬥群抵達台灣附近海域，解放軍立刻停止軍演；這次台海危機美國航空母艦完成護航裴洛西的任務後，就後退到安全位置，讓台灣單獨承受大陸戰略東擴的壓力與苦果。美中軍力對比迥然不同，台灣安全需有新思維。

消極而言，正如美國普立茲獎得主佛里曼所言，台灣應專心繁榮經濟，別急著改變現狀去戳熊，積極而言則應主動避戰。民進黨政府不但不重視經濟，還讓自己被美國拿來當槍使，狂戳那隻熊，自找麻煩。外交自主、地緣平衡、經濟繁榮，才是台灣可長可遠的生存之道。