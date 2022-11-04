桃園選情短兵相接，國民黨市長候選人張善政在民調中大致領先民進黨候選人鄭運鵬，但從議題攻防來看，正好看出兩人的性格對比。張善政善良，凡事正面解讀，夠務實，卻不一定加分；綠營在高層運籌帷幄下，鄭運鵬按步就班，傳承政治操作得心應手，但能否得分，就看選民肯不肯埋單。

以最近被綠營炒熱的台積電1奈米廠落腳桃園龍潭科學園區為例，「護國神山」在中美對抗格局下，華航載台積電人員及設備直飛美國鳳凰城，看得外界膽戰心驚。美國乾爹的事難插手，但選舉關台積電什麼事？為何每到選舉蔡政府總拿台積電來消費。

原來，這是民進黨選舉的慣用手法。2017年時任高雄市長的陳菊在立委參選人競總成立時宣稱，台積電將赴南科高雄園區設廠，最後卻落腳台南。陳其邁選高雄市長更三番兩次拿台積電說事，這次「雙鄭」吹噓政績，說得彷彿只差企業宣布，但行政院長蘇貞昌赴龍科宣布啟動三期，不正是證明台積電設廠八字還沒一撇？

張善政回應沒錯，一個3奈米廠投資動輒7、8000億元，會帶來300多家下游廠，確實「有很多事要做，幾年設廠都不知」，綠營此刻做文章目的昭然若揭。作為曾任科技部長及閣揆的人，會不知引進大廠的重要性及複雜性？張善政更希望的是政府別拿大廠做文章，別干擾企業的營運布局。

倒是面對桃園工程弊案不敢言、以「高端戰士」自豪如今卻噤聲的鄭運鵬，三番兩次指對手「紅統」，卻不說清楚自己登陸投資的原委，要人有擔當自己卻沒擔當，又如何解釋其雙標。一個善良張Vs.一個雙標鵬，選誰應不會太難吧！