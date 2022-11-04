上月美國國務卿布林肯受訪時表示，台灣生產的晶片若因台海危機而中斷，世界各地會爆發經濟危機。渠表面是在肯定台灣的重要，核心用意卻在塑造台灣處於地緣政治風險的形象，讓國際輿論跟著美國的危言起舞，將促使台灣外資移出、台商訂單轉移、產業外移，讓台灣經濟陷於困境。

美國一向自私自利，何時竟關心起全球經濟？台灣晶片生產尚未中斷，全球經濟早就被美國搞得動盪不安。2019年美中貿易戰突起，美國出口成長從7.7%驟降為衰退1.4%，大陸則從9.9%降為0.5%；在美、中拖累之下，全球出口成長從9.9%轉為衰退3.0%，經濟成長從3.6%降至2.8%。美國在做的，豈不盡是些損人又不利己的事！

上月美國智庫戰略暨國際研究中心William Alan Reinsch為文〈出口管制：太多？太少？〉指出，國安顧問蘇利文曾表示，過去25年美國在科技方面採取和對手保持領先一到兩個世代的政策，拜登政府現則朝向超越這一政策，致力抑制大陸軍事能力。文章認為過去的政策是有效能的，因為可以促使美國高科技公司擴大其獲利，再將該等獲利挹注到新一代產品的開發，同時維持讓大陸科技落後美國。

但是基於兩個原因，一是中國大陸一直在追求技術與產品自主發展的道路，甚至偷竊美國智慧財產權，而伴隨美國擴大制裁，促使大陸更加速步伐。另一個則是大陸的軍民融合主義，民間企業具有支援軍方的任務，大陸不再有可靠的終端使用者，美國過去採取民用終端使用者和軍方使用者分離的政策不再管用，因此美國改變政策，回到冷戰時期對大陸採取全面的管制。

前述理由其實相當值得商榷，因為不管是大陸追求科技自主的目標或軍民融合不分，早已行之有年。美國要對大陸科技發展掐脖子或全面防堵，只是其激化美中對抗大戰略的一部分，目的在藉著擴大美中對抗拉幫結派、重建美國在全球的領導地位。而美國對大陸的幾近全面防堵，不僅將國際貿易規則完全置諸腦後，其各種制裁措施，尤其是出口管制，更以全球半導體及相關產業作為犧牲。

大陸的半導體製造技術水準雖仍落後先進國家，但是經過多年發展，已在全球分工體系扮演重要角色。依據日本貿易振興會資料，全球半導體IC出口中，亞洲占86.9%，其中94%輸往亞洲；進口方面亞洲占87.8%，93%來自亞洲，顯示亞洲地區是全球最重要的生產基地，而且已經自成一區域分工體系。

而在全球IC進出口中，大陸加計香港的出口占全球36%，進口占56.5%，均是全球第1，顯示大陸在整體供應鏈已居重要地位，美國對大陸半導體的制裁措施對亞洲的供應鏈體系帶來嚴重衝擊。此外，半導體是電子組裝產品的關鍵組件，大陸和亞洲是全球終端產品的主要工廠，半導體供應鏈的動盪將牽動下游組裝產業的位移，對全球經濟帶來重大不確定性。

美國對大陸的制裁措施中影響他國最大的是出口管制，但同時傷害到自家半導體產業的創新發展。美國無廠設計業、設備業、智財業等高科技公司利用大陸快速成長的市場獲取利益，再將利益投入龐大的研發支出，構成良性創新循環，日後這些業者的創新速度勢將減緩，受害的是美國和半導體產業。

再者，美國的出口管制是以申請出口許可為基礎，2021年出口大陸的5923件許可申請中，通過的占67%，否決的僅9%，其餘是退件，每件平均審查時間從2017年的37天拉長到81天，顯示美國政府的出口管制是勞民傷財、成效有限，而且製造了更多政商勾結貪腐的機會。

美國對大陸的全面防堵需以盟邦的共同支持為前提，包括「晶片四方聯盟」和「印太經濟架構」等都未能順利開展，主要原因是美國未能創造聯盟的大利及利益共享，反處處皆以美國私利為先，注定美國的對中政策將遭遇強大阻力。（作者為前經建會主委、前經濟部長）