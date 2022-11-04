越共總書記阮富仲應習近平邀請，10月30日帶同越共代表團抵北京訪問4天，成為習近平連任後首位接見的外國領導人，可以看出雙方對彼此關係的重視。《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）已於今年元旦上路，中方與東協國家都希望早日完成「南海行為準則」協商，讓北京與東南亞國家的整合將進入新階段。越南在東南亞影響力舉足輕重，因而成為中美角力與拉攏的對象，越南如何應對大國角力，值得台灣關注。

南海主權爭議 管控分歧

中共在二十大報告中提出「與鄰為善、以鄰為伴，深化同周邊國家友好互信和利益融合」政策，東南亞將是中共二十大後「大外交」的起手式。王毅告訴東協特使，中國將視周邊外交為對外關係首要，東協國家將在優先位置。越南是大陸在東協的最大貿易夥伴，但是中越在南海主權爭議上有矛盾，如果北京能穩住與越南關係，對北京在東南亞區域的影響力，會產生基石的作用。

這次越南訪問團陣容龐大，北京也以最高規格接待，從總書記習近平、國務院總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書到全國政協主席汪洋，都分別與越方代表團進行會見和接待，顯見雙方有意建立全面性的戰略合作。

這次訪問，雙方特別突出政黨色彩。阮富仲以越共總書記身分接受習近平總書記的邀請來訪，就是在凸顯越南作為一個共產黨領導的社會主義國家，與北京的特殊關係。雙方認為中越不僅是山水相連的鄰居，更有「同志加兄弟」的革命友誼。雙方強調要堅定不移堅持共產黨領導，堅持走符合本國國情特點的社會主義道路，反對外來勢力的「和平演變」與「顏色革命」。

中越強調穩固社會主義國家政治制度，並非要輸出革命，而是雙方緊密、特殊關係的確認。中國與周邊地區的關係，自古以來就根據血緣、文化等社會關係與地緣、貿易等政經關係的不同，而有親疏遠近的差別對待。北京與其他國家或政治實體的互動將不會局限於近代西方建立的「西伐利亞國際體系」。在主權觀念外，歷史脈絡、地緣關係、經貿利益甚至敵友界定都會影響北京的交往態度與方式。

越南創造條件 拒一邊倒

北京從社會主義同志出發，反對外部勢力改變本國體制，對越南會有一定的說服力，至於成效多大或許可以在近期可能通過的「南海行為準則」得到檢驗。而未來越南在東亞生產體系中發展，也會是檢視兩國戰略合作的前景。

東南亞是美國印太戰略的一個軟肋，正在急起直追，而越南正是美國的戰略支點，今年美國副總統賀錦麗與助理國務卿雪蔓相繼訪問越南，可知美國拉攏越南的用心。

美國不會缺席近期在東南亞舉行的幾場重大外交大戲，拜登將訪問柬埔寨參加美國與東協峰會以及印尼G20峰會，副總統則參加泰國的APEC峰會，會後將訪問菲律賓。

總體來說，東南亞國家希望美國留在亞洲，成為平衡中國大陸的力量，但也希望維持與北京密切的政經關係與區域繁榮，不願意選邊，越南也不例外。即便這次越南高層出訪北京，成功強化雙邊戰略合作，但不會一邊倒向中國。

戰略平衡不是左右逢源或等距關係，而是理性的從自身的國家利益出發，利用自身的優勢，細膩地找出最佳的連結與互動方式。越南與美國和中國都有過軍事衝突與歷史糾葛，但是越南不會自陷於歷史仇恨或悲情的迷霧中，而是找出合適的語言與共同的利益遊走大國之間。

台灣與大陸特殊的歷史與社會關係，本來就不適用近代主權觀念進行互動和交往，何況還有憲法增修條文與《兩岸人民關係條例》的規範。基於台灣未來發展、兩岸共同利益以及憲政秩序，民進黨應積極創造機會，重啟兩岸交流大門，找回戰略自主。阮富仲與習近平找到「同屬共產黨領導的社會主義國家」共同基礎，而能突破戰略分歧。中越可以，兩岸沒有理由不行。