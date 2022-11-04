衛福部食藥署3日晚間緊急宣布，通過高端疫苗保護效益評估審查，維持疫苗的緊急使用授權（EUA）。儘管如此，因衛福部4日宣布，高端剩餘庫存的40萬劑於11月16日效期屆滿，政府也不再採購，因此即使才剛剛得到EUA展期，但高端16日之後就會暫時退出台灣，哦，不，應該是全球新冠疫苗的供應，因為全球只有蔡政府讓人民接種這個沒有做三期試驗的疫苗。

既然在這個地球上已經沒有人要接種高端疫苗了，民進黨政府延展它的EUA根本就沒有意義；根據食藥署公布的資料顯示，國內接種3劑疫苗的民眾，高端疫苗的死亡保護效果與中重症保護效果都超過9成，意思是高端疫苗成效棒棒棒。

問題是，去年食藥署通過高端EUA的附帶條件是「1年內檢送『國內外』執行疫苗保護效益的報告」，無論高端疫苗有多厲害，都只是台灣民眾接種的資料，請問國外接種報告在哪裡？如果高端沒有提供國外接種疫苗的保護效益，食藥署的專家會議憑什麼通過、甚至還是全數無異議通過？食藥署的這個決定難道不涉及違法瀆職嗎？

其實，高端通過EUA延長早在外界預料之中。自前衛福部長陳時中宣布代表民進黨參選台北市長以來，有關他在過去擔任中央疫情指揮官的種種防疫作為就成為外界攻擊的重點，其中，疫苗政策更是飽受抨擊，使得陳時中被稱為「史上仇恨值最高的候選人」。而高端疫苗則因備受蔡政府的拉抬、寵愛，在審查過程中留下諸多疑點，成為陳時中選情中的地雷。

台北市長電視辯論會將於11月5日舉行，在這唯一一場台北市長候選人公開交鋒的辯論會上，預料包括高端疫苗在內的疫苗政策和防疫措施，一定會成為國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊與陳時中之間攻防的焦點，因此民進黨政府早已展開各項拆彈行動。

10月27日，衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝和發言人莊人祥等一票衛福部及指揮中心要員，夜訪陳時中競選總部，並暢談3個小時。王必勝說，大家只是去聊聊天、唱唱歌，不必有太多聯想。但是當天確診數逾3.5萬人、死亡84人，疫情仍然嚴峻，指揮中心怎麼還有這等閒情逸致去喝茶抬槓？外界普遍認為當晚的聚會是為陳時中做辯論前的考前猜題並準備答案。

10月31日，高端自行公布原本要封存30年的疫苗價格、王必勝接種高端作為第4劑，親自保證高端疫苗安全有效，然後就是展延高端EUA。這些動作節奏明快、一氣呵成，正是蔡政府一系列「搶救阿中大兵」的設計。然而，連前總統陳水扁都批評陳時中是「踏著將近1萬具屍體選市長」，根本就是不公不義。蔡政府如此竭盡全力要搶救陳時中的選情，會有多少效果？選民會埋單嗎？答案很快就會分曉。（作者為作家）