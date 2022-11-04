日前故宮「失手」打破3件古物，引起全民的震驚與質疑，各種傳言與譴責紛至沓來，故宮雖然迫於壓力，近日陸續公布了此事的初步調查報告，但是仍未能有效平息滔滔輿論。

故宮為台灣傲視全球的博物館，發生此一震驚國人之事，深覺該館在處理過程中，忽視了兩個重點：

一是對典藏制度的檢討：故宮雖然早有行之有年的典藏制度，但仍不免有此事故，即知此一制度必有其亟待改進之處。

首先，故宮聲明打破的3件文物是「一般古物」，而非「國寶」或「重要古物」，意在強調打破「一般古物」，責任較輕。實際上，所謂「國寶」、「重要古物」及「一般古物」，是《文化資產保存法》對古物的分類而已。這些分類是由文化部文化資產局聘請學者專家所組成的審議會予以認定。故宮有近70萬件藏品，歷年來送請文資局審議的古物極其有限，故能列入「國寶」或「重要古物」的名單者亦相當有限，尚未送請文資局審議的古物就很可能被列入「一般古物」。而故宮所典藏的文物無不是中國皇室中的珍藏，其貴重性與稀有性絕非坊間的一般文物所可相提並論。

故宮的研究人員或搬運人員，竟在整理古物的過程中發生失手打破古物的情況，可謂是博物館管理不可思議的「低級」失誤！可見其管理制度上人員訓練的不足；其他如清點古物的過程紀錄、呈報時間、公開說明方式、行政責任的處理等，皆有欠透明，不為國人所諒解，乃理所當然。

二是發生狀況的處理態度：舉世博物館的藏品遭受到各種人為或自然的損害，都在所難免，但故宮在此三案發生後，並未在第一時間提出令人釋疑的完整說明，讓各種猜測與質疑充斥於媒體，最終在輿論的強大壓力下，乃被動陸續公布調查結果。而主其事者在行政處理與行政責任的承擔上，亦未能展現政務官應有的風骨，也讓國人難以苟同。

故宮是台灣的門面，堪稱是台灣向世界展示文化實力的最美櫥窗。民進黨執政後，在「去中國化」的大帽子下，許多文化政策都被人所詬病，尤其對於典藏世界級「中華文物」的故宮，更是屢屢伸出鹹豬手意欲染指，例如主張「同心圓史觀」的杜正勝院長、主張「故宮台灣化」的陳其南院長，都曾大言夸夸地欲稀釋故宮代表中華文化的意涵，或將故宮與台灣文化強加連結，讓故宮「台灣化」。現任的吳密察院長也曾積極配合行政院，欲使目前直屬行政院的故宮組織降格，改隸屬於文化部，又肆意拒絕與林家續約「蘭千山館」的國寶級文物保存等。這些舉措都在在令人側目！

中華民國肇建後，故宮於民國14年成立於北京紫禁城，由政府將所有清朝皇室的典藏品收歸國有，並開放給民眾參觀。中日戰爭爆發後，國民政府將約2萬箱文物隨著戰事向西南大後方遷移。國共內戰時，政府又再精選近4千箱精品，65萬件文物運至台灣，暫存於台中霧峰北溝，並在民國54年於台北外雙溪復院，正名為「國立故宮博物院」。

故宮今日在世界級博物館上具有舉足輕重的地位，對人類的文明史有著重要貢獻，是中華民國政府數十年的戮力保護，與許多民間人士耗盡畢生的力量去維護所造就的。它的世界級地位和聲譽，不是任何一個博物館負責人、行政院長或是政黨所能輕易撼動！

故宮今天的問題，就是世界級博物館的問題，故宮在處理過程中應有的世界級博物館風格，不應在此次風波中被遺忘或扭曲。打破3個碗盤可歸因於自然災害或人為疏失，故宮就算可以「失手」，卻絕不能「失格」！（作者為前台北市文化局長）