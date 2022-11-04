警察大學校長陳檡文這下很麻煩了。不論是從他的警察大學校長身分著眼，或者從他被檢舉的交往對象、出入場所來探查，他都很難以「幫刑事局專案蒐集情資」的理由平安脫身。陳檡文唯一自清之道，就是辭去警大校長之職。

根據時代力量前立委黃國昌爆的料，陳檡文是在2017年8月24日晚上，和操縱職棒打假球、經營賭場、高利貸的黑道角頭，搭車到一間奢豪的招待所開趴同樂。同場的還有黑道小弟及傳播妹們。雖然這件事發生在5年多前，事發時，陳是在警政署擔任警政委員，但這樣的指控對目前位居警大校長的他是相當嚴重的。更何況警察大學是培育國內警察幹部的搖籃，校訓還就是個「誠」字。

畢竟刑事警察出身的，就是不一樣。陳檡文面對這件舊事，選擇承認確有此事。他的說法是，與金星集團董事長林秉文在該次聚餐前就見過面，但不熟，平時也沒聯絡。

後來因為刑事局有專案，需要打聽「白狼」張安樂在大陸活動情資，專案人員抱著資料到他辦公室求助，他想起林秉文在澳門做生意，多少有些管道，才透過朋友聯絡林，想藉由餐敘打聽消息。

這裡有件值得細究的事就是，黃國昌的爆料中，林秉文被描繪的身分是綽號「鱸鰻」的天道盟蘆洲角頭。而陳檡文說他交往的林秉文，是金星集團董事長。天道盟角頭與金星集團董座的差別，一個是黑道，一個是財經集團老董。

陳檡文既然是刑警出身，他當然熟知，台灣眾多黑幫都登記一些公司行號，黑道老大拿出的名片都是某某公司董事長的事實。所以，要說陳檡文不曉得林秉文的真實江湖身分，連他自己都不敢這麼說。

可是陳檡文承認的說法，有兩點值得探究。一是黃國昌爆料的這件事，陳檡文當時是警政署的警政委員，屬於在警政署內「養望」的職務，不是擔任外勤刑事偵查的工作。陳說是刑事局人員辦案需要，找上他幫忙深入黑窟蒐集情資，依我對警察工作的了解，可能性不高。因為光是刑事警察局裡頭，從局長、副局長、主秘，到底下的各偵查隊隊長，不乏有人和林秉文認識。想找林秉文弄消息，可能還輪不到捨近求遠，去找陳檡文。

再來，即使陳檡文所說的為真實，那麼陳檡文和黑道人士交往，並結伴去一個可疑性質的招待所，陳有沒有依警方的既有規定，事先向他所服務的單位申報他與黑道人物去招待所的這件事？

警政署早在民國99年7月12日就訂頒《警察人員與特定對象接觸交往規定》，規範警察人員與特定人物交往及出入特定場所。依這個規定，「特定人物」有以下三類：

一、治安顧慮人口；二、不良幫派組合分子；三、經營色情、賭博、破壞國土及其他不法業者。照這個界定，不管林秉文是金星集團董座或是什麼黑道角頭，他都屬這類特定人物。那麼依這一規定，陳檡文要和林秉文交往、同車去有女陪侍的私人招待所，自當依規定「於事前以書面報請警察機關主管長官核准」、「事後1日內，應將接觸交往經過填寫報告陳核」。

現在內政部長徐國勇說要徹查此事，我給徐部長的建議是，放掉前一陣子陳檡文就「侯友宜博士學位」一事的爭論時，選擇站在民進黨這一邊的政治因素，直接查核陳檡文有沒有依警政署規定，事前報准，事後報告即可，然後秉公處理。

（作者為資深媒體人）