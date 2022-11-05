大頭28歲 攝影師

這是我使用Apple Watch的第一周，但大多時候它都是待在桌面上「吃灰」的。

我以前沒有使用過智能手錶，但今年最新款的Apple Watch發佈之前，我刷視頻偶然看到了一個博主關於Apple Watch的介紹，非常詳細地說了Apple Watch的健康監測功能，再加上最近我因為工作的關係久坐、運動少，老是頭疼、脖子疼、頸椎疼，身體確實不太好，所以就種草了Apple Watch Series 8。

我沒有在Apple Watch Series 8發佈之後就立即買入，畢竟打工人花3000元（人民幣，下同）買個表還是得仔細考慮一下的。10月20日我看到某平台有活動，於是以2700元左右的價格入手了45mm表盤的GPS版本。

拿到手的第一天，我非常興奮，看了一堆視頻和介紹，學習怎麼用。然後，為了監測健康、改善睡眠，我打開了所有的健康監測，並設定了睡眠時間提醒我睡覺。不過說實話，Apple Watch就像健身房的卡，你辦了卡之後還是得親自去健身房鍛煉才會有效果，要想依靠Apple Watch改善自己的健康狀況，也得在收到提醒之後靠自覺去行動。

關於Apple Watch，大家聊得比較多的是「戴上Apple Watch的人就像被監視的驢」。因為它會監測你的行為並且提醒你，比如經常會提醒你「起來站一下」，為了合上圓環也會逼迫大家運動，不過這對我來說效果不大，我沒有那種被提醒就會緊張、趕緊去做的習慣。

有意思的是，這些功能也經常有烏龍。一天晚上我躺床上都快睡了，Apple Watch提醒我「起來站一下」。Apple Watch的睡眠監測功能也並不準確，比如有一天，進入我設置的睡眠時間後，我並沒有睡覺也沒有戴著Apple Watch，而是把它擱在桌面上，第二天我看記錄，卻赫然顯示那段時間我在「深度睡眠」。

目前為止，它對我最有用的功能是微信消息提醒，因為我之前老是忽略手機微信消息而被女朋友罵，現在女朋友消息一來，Apple Watch就會震動提醒我，因而「救我一命」。

說它是「美麗廢物」也確實有點那個意思，因為你不動，光戴著，它就只是一個還算可以的裝飾品而已。

（《這屆年輕人，愛買「美麗廢物」》系列四）

（侯燕婷、張琳、陶淘、馮曉亭、謝中秀/燃次元工作室）

【本文來源：「燃次元」公眾號（ID:chaintruth）】