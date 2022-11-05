故宮瓷器毀損引起批評，輿論多將矛頭指向管理不善或隱瞞。筆者專業是國際關係與戰略，但也有個斜槓人生：收藏文物30多年，曾在收藏團體擔任過瓷器與書畫的鑑賞講師，因而注意到收藏界的主流觀點，和多數輿論所關注的，並不一樣。

收藏者並不認為，瓷器毀損有什麼太大問題。瓷器玩多了，摔壞難免，筆者自己就摔破過一個明代民窯罐，以及一個南宋官窯的現代仿品。然而藏家把玩自己藏品時的輕鬆自在，與管理者處理古物時應有的戒慎恐懼，是完全不同的兩回事。故宮工作人員不應該那麼不專業。

既然故官人員不應該那麼不專業，收藏界就會很自然的懷疑，這是個監守自盜的「狸貓換太子」事件。真品已被盜出，毀損的是仿品，做案者以物件毀損銷案。如果故宮說不清楚，不正式面對質疑，將無法昭公信。

何謂「貍貓換太子」？

在收藏界，「貍貓換太子」是個專有名詞，泛指公部門管理者用仿品掉包，將真品納入私囊的手法。明、清古瓷甚受收藏者喜愛，市場價格極高，管理者受不住誘惑，容易利用職務之便，監守自盜。早期做案手法粗糙，擔心被發現就一不做二不休，以「毀屍滅跡」銷案。

收藏史上最著名的「毀屍滅跡」案，是1923年，因為清宮珍寶被太監盜賣嚴重，遜帝溥儀下令調查，結果引發做案者恐慌，存放乾隆帝畢生藏品，有無數珍奇異寶的建福宮，一夕大火，全部燒光。

溥儀離宮後，故宮被政府接管，由一群文化人主持其事，許多人本身就是文物愛好者或收藏者，對文物保存慎重其事，非常專業的建立管理制度，不再有盜賣情事。

1933年，因為擔心日本人入侵華北，故宮將文物打包南遷。抗戰勝利後運至南京，再因國共內戰，倉促轉運，最後有2972箱精品運至台灣，那就是台北故宮的核心收藏。期間為躲避戰火多次轉運，顛沛流離，然而最初打包的13491箱，一箱都沒有被偷盜。早期故宮人的操守，備受收藏者尊敬。

近30多年來，隨著中國大陸愈來愈富裕，中國古瓷、古畫的價格愈來愈高，是公部門管理者微薄薪水的數千甚至數萬倍。這誘惑太強，「狸貓換太子」事件於是時有所聞。甚至傳出只要有錢，可指定特定博物館特定藏品的傳聞，做案者仿製偽品後，買通管理者將真品掉包交貨。搞得大陸博物館或美術館收藏假貨的評論不斷，公信力大失。為遏止歪風，中國以貪瀆而不是盜竊罪名處理，嚴重者處以死刑，比較著名的有承德避暑山莊博物院文物保管部副主任李海濤，以及廣州美術學院圖書館館長蕭元等人。

用偽品掉包有風險，是因為展示時行家看得出來，瞞得了一時，瞞不了一世。於是更精緻的做案手法，就是掉包後管理者迅速以「毀損」銷案，掉包的偽品不會展示，也就不容易被發現。這手法引起2011年北京故宮被質疑「貍貓換太子」事件，過程和這次台北故宮瓷器破損非常類似，堪稱異曲同工。

2011年7月，北京故宮一件「宋哥窯青釉葵瓣口盤」，因工作人員失誤而破裂為六瓣。最初北京故宮和這次台北故宮一樣隱瞞，之後則同樣有知情人士揭發，事情曝光。曝光後央視報導，即有著名網友在其博客撰文質疑，認為故宮在央視公布的受損盤，和官網上的不是同一件東西，質疑：是電視台出錯，還是你們的藏品「已經被狸貓換太子？」

這質疑很嚴重，可能演變成重大弊案，北京故宮於是慌忙解釋，那是兩件名稱相同，但不是同個物件。受損那件是1970年的出土物，官網那件則仍在展覽，歡迎現場查看。並解釋受損原因，是該物件在科技檢測時置於平台上，儀器操作者輸錯數據，導致平台過度上升而擠破。事後直接責任人已被大過處分，部門負責人警告處分。這些說法合理，質疑聲浪才趨緩。

習近平上台後嚴厲打貪、打奢，收藏人群減少，除了少數來源清楚的頂尖精品，例如曹興誠收藏的「北宋汝窯天青釉洗」，2017年在香港蘇富比還能以2.94億元港幣（約新台幣11.6億元）的高價拍出外，一般古瓷價格已經往下掉了幾個台階。加上相互監督機制日益完善，這幾年已不再聽說中國大陸有「狸貓換太子」案件。

收藏者的質疑

目前決定古瓷拍賣價格的因素，除了瓷器本身條件外，來源清楚最為重要。愈是著名收藏家的藏品，拍賣價格就愈高。2014年香港蘇富比拍出2.8億港幣的「同化鬥彩雞缸杯」，就是全球知名的中國古瓷收藏家玫茵堂主人：瑞士商人Stephen Zuellig與Gilbert Zuellig兄弟的舊藏。因為愈是大收藏家，人們愈相信他判定物件真偽的能力。曹興誠也是知名的中國古董收藏家，所以他收藏的汝窯才能拍出那麼高的價格。

台北故宮收藏中國古瓷真品的公信力，在全球博物館中最高，不僅高於北京故宮、中國國家博物館等大陸博物館，甚至比大英博物館還高。只要物件以「故瓷」編號，就是當年清宮舊藏，之後運至台北，沒有經過其他轉手，真偽絕無問題。比大英博物館有些藏品，是英國收藏家在民國早期到中國古董店購得，來源更為清楚可信。

拍出2.8億港幣的「同化鬥彩雞缸杯」，台北故宮藏有6盞。拍出2.94億元港幣的「北宋汝窯」，台北故宮有20幾件。以台北故宮藏品是真品的公信力，收藏者會願意以比市場高很多的價格取得。說故宮收藏的中國古瓷件件是國寶，不是因為稀缺性，而是因為絕對保真，外面類似拍品不能比。

因此，台北故宮藏品莫名其妙的損毀令收藏者震驚。收藏界懷疑「貍貓換太子」不是沒有理由。除了以上脈絡連結了大家的想像，故宮大事化小的消極處理方式，以及強調歷來有數百件藏品受損等轉移焦點的說法，也讓藏家們疑惑。收藏者可以接受故宮藏品毀損，但不能接受原因不明的毀損。他們會質疑：

（一）有襯墊保護的瓷器裝箱，因箱子搬動居然會破裂成數片，與收藏者的經驗不符。

（二）從100公分高的工作台摔落到「地毯」上，居然會碎成7片，也與收藏者的經驗，呃，可能是大多數人的經驗不符。

（三）破損瓷器反射的光澤是古瓷收藏者最敏感的「賊光」，為新品特徵；而不是古瓷散發的溫潤「寶光」。有經驗的收藏者一看就覺得奇怪。

這些質疑的核心其實只有一句話，就類似當年中國收藏者所質疑於北京故宮：是照片出錯，還是你們藏品已經被「狸貓換太子」？只是這議題現在被泛政治化，變成執政黨與在野黨的政治攻防，收藏者不願意被捲進政治染缸，莫名其妙的被染成綠色、藍色或紅色，也就不想多提。

但疑慮終究是存在的。只要疑慮存在，故宮好不容易建立起來的信譽，就會被對岸，以及海外收藏者長久質疑，影響將非常、非常深遠。「怎麼台北故宮也墮落了？」之類的嘲諷，不知誰能承擔？

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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