時序轉眼已進入2022年歲末的11月，距離歐盟即將在2023年啟動碳邊境調整機制（CBAM），從直接排放到間接排放，皆要納入揭露的計算邊界中，進而從2027年開始就要對進口到歐盟的貨品收取碳邊境稅的時程安排，可說是迫在眉睫的新課題。為此，行政院環保署長張子敬日前於受訪時公開表示，既然往後碳排要付出代價，「未來會成立碳交易平台」，明訂碳價，好讓排碳方知道要付出什麼樣的代價，這樣才有動機去減碳。

除了宣告未來將會成立碳交易平台之外，張署長也站在環保署的立場，表態不希望碳交易平台變成投機的工具，以免價格被炒高後，讓真正需要排碳權的產業買不起，從而在產品外銷到歐盟時，要額外承擔高額的碳邊境稅。

平情而論，張署長有關成立碳交易平台的倡議，以及不希望讓碳交易變質為投機炒作的工具，在時間壓力下已經算不上是超前部署；同時在金管會將ESG列為金融業授信投資的指標，反而出現相關產業變相漂綠、染綠，而非「真綠」的前車之鑑之下，張署長的表態同樣也算不上是高瞻遠矚了。

至於談到減碳目標，張署長也說在國發會已制訂2050年實現淨零碳排的路徑圖之後，各部會就要訂出可達成目標。他並特別強調，其中有關電力及交通的減碳績效，將成為台灣能否真正落實淨零碳排的關鍵了。

檢視張署長有關如何迎戰、落實淨零碳排的論述，其實蘊含了不少的潛台詞與不確定性，有待予以進一步的明確化與完整化：

首先，就張署長表態未來會由環保署建立碳交易平台，並優先設定碳費標準，從排碳大戶開始收費、進而建立碳交易機制。然而，張署長卻未具體說出，到底何時才會成立此碳交易平台。也許是目前環保署尚未升格為環境部，相較於其他部會形同矮了一個層級，因此不便擅做決斷。但即便如此，環保署總應該積極的向國發會，乃至於蘇院長反映，提醒成立平台，啟動碳交易機制的急迫性。

其次，關於碳費定價的高低，以及第一階段排碳大戶的涵蓋範圍，也都是刻不容緩卻又不容迴避的課題。以歐盟為例，原先只設定高碳排的水泥、電力、肥料、鋼鐵及鋁等相關產業必須納入揭露碳排放量的計算邊界中。但是隨著2023年啟動碳邊境調整機制時程的逼近，已進一步涵蓋了化學、塑膠、氫和氨等相關產業。然而，在台灣卻迄今未見到底那些產業的碳排放要優先納入收費對象，是要照抄歐盟所設定的前列八大產業？還是要盤點針對台灣是否另有漏網之魚的高碳排產業？而即使只是照抄歐盟的版本，但程序上至少也應該跟各相關產業團體進行諮商與協調，好讓相關的業者可以知所因應。

再者，有關未來新成立的碳交易平台，是否會變調成為投機的工具，除了牽涉到平台未來到底要隸屬於環保署、環境部、抑或是金管會、國發會的不測變數，即便是最後定位已明確化，但從推動淨零碳排到啟動碳定價、碳交易，再到設定碳費，以及碳稅的高低，無一不牽動到跨部會的協調與整合，因此自然更不是位低言輕的環保署所可以一廂情願的一錘定音了。

此外，張子敬所提及在國發會劃定路徑後，各部會就要訂出可達成目標，雖然電力及交通的有效減碳是重中之重，但其他部會同樣也不容置身事外，包括教育、文化領域，看似與減碳議題關聯性不大，但同樣也不容輕忽。然而，這些「邊緣」部會即使不是相應不理，至少也未見有何對策與作為，如此的「淨零漏洞」又豈容輕忽。

除了行政體系的各相關部會，都應各就職掌範圍，加緊做好減碳的規劃方案，環保署更是責無旁貸的要扮演好推動、整合的角色。但在現實的官僚體系中，環保署相對其他部會，確實是處於位低言輕的尷尬情境，緣此，期盼立法部門應該把今年5月初就已由行政院送審的「環境部組織法草案」，列為優先法案，儘速走完環保署組織改造的最後一哩路，不要重蹈先前「環境資源部組織法草案」曾經在2011年及2018年送審，卻被立法院於2012年與2020年以屆期不再審的內規予以撤銷的覆轍。