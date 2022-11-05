中美激烈對抗的框架下，台灣的現實處境艱難，2024總統大選，將會決定台灣2350萬人的命運和前途。民進黨已決心走所謂抗中保台的路線，從選舉策略來說，即使把口號改成抗共保台，但兩岸走向對抗的趨勢與格局，並不會改變。

面對中美兩強長期博弈的時代背景，同時嚴肅看待中國實現並推進中華民族偉大復興的歷史進程，台灣面對戰爭與和平的前景，不應該也不再是藍綠政客為了自身利益，渲染恐懼的虛假議題，而是台灣人民必須勇敢面對的現實處境。

台灣想置身事外已無可能，再想兩面討好已無空間；台灣藍綠菁英和民眾，必須在中美之間選邊站。民進黨已選擇緊抱美國大腿，藍營菁英沒理由繼續心存僥倖；面對地緣政治的現實，以及台灣同胞的福祉，藍營菁英必須做出選擇。

美國霸權式微，不僅客觀上已不具備條件圍堵中國，即使美國拉攏盟友繼續壓制中國，台灣在美國的國家利益驅動下，無論如何都只能變成砲灰。台灣很小，沒有條件配合美國玩強權博弈的政治遊戲，台灣必須勇敢開闢新的道路。

藍營菁英長年親美，以國民黨主席朱立倫為例，朱立倫與美國交往合作的程度和深度，從政以來遠比蔡英文更為徹底。朱立倫並不重要。藍營菁英該捫心自問的是，在中美之間選邊站的歷史關鍵時刻，是否要和民進黨比賽誰更親美？

北京雖然不是美國與西方模式的民主政體，但台灣必須面對的現實，是在中美衝突的大時代，究竟要選擇和美國站在一起？還是與中國站在一起？如今國民黨和藍營菁英，既想要獲得和平，又想學民進黨討好美國，這種自相矛盾和精神分裂的政治立場，既不能獲得台灣人的認同，也不能與北京共謀和平繁榮。

在歷史的關鍵時刻，藍營菁英要保持清醒，為了台灣2350萬人的命運和前途，即使主流民意因輿論宣傳而反中反共，或因長期親美和接受美式教育的成長過程，把親美反中或親美反共視為理所當然，都該承認親美不再是正確的選項。

藍營菁英必須勇敢承擔社會責任。藍綠本質差異在於面對中國的態度，因此偏離親中的路線，國民黨就和民進黨沒有根本性的差異。台灣應該走的不是親美反中或親美反共的道路，而該堅持親中疑美的路線。中共是中國大陸的執政黨，反共即是反中，絕無可能讓台灣獲得和平。國民黨政客若只想諂媚主流民意，為取得政權和權力財富，而選擇親美反共，將站在兩岸歷史錯誤的一邊。

台灣的處境艱難，民眾在面對現實的過程，難免會感到痛苦。但是，台灣人有必要重新認識中共、中國和世界，重新建立中國認同，台灣必須回到兩岸同屬一個中國的框架。親中疑美才是台灣2350萬人真正得以安身立命的務實出路。

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