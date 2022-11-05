衛福部食藥署宣布高端疫苗通過保護力審查，沒有三期臨床試驗，只有人口施打統計比對，又是另一種「橋接 」，令人嘆為觀止！高端爭議，並沒有因為通過保護效力審查落幕，反而又掀起另一波爭端，沒有會議紀錄，請了誰審也不願說，神奇14比0，問題也出在，衛福部食藥署及指揮中心一路護航高端，且無所不用其極，國人對其早已失去信任，球員兼裁判審查出來的結果，沒有公信力，要民眾怎麼相信？

高端疫苗去年7月，沒有保護力資料，食藥署卻發給了EUA，附帶條件1年後要補交保護力資料，之後又讓高端延到10月底前補交。事實上，在高端補件之前，即有專家表示，高端因收案困難，不太可能完成保護力資料，然而謎底揭曉，高端疫苗是以國內疫苗接種統計比對，去證明自己的保護力，然而這樣的統計比對，能有多少的說服力，至少是難登國際之堂。

問題是，這些資料只有政府有，然而這些資料究竟是政府交給高端跑？還是政府幫忙跑？外界則無從得知，但無論是哪種情況，政府都脫不了不中立的質疑，這也是政府在高端疫苗中，一直最令人詬病之處。

連日來在外界的壓力之下，高端終於公佈疫苗價格，劑疫苗平均價格約為新台幣840元，原以為塵封30年才能見天日的密件合約，終於見了光，但同樣是次單位蛋白質的疫苗，Novavax每劑售價約400多元，高端卻硬是高出一倍。國產疫苗本來就揹負價廉物美的角色，一如流感的國光疫苗，話說回來，貴一點也就算了，貴上一倍，怎樣都難自圓其說，也難怪指揮中心一開始不願公佈高端價格的顧慮。

然而，面對高端疫苗爭議，指揮中心責承疾管署代全民採購疫苗，理應站在為民眾把關的立場，但連日在指揮中心記者會上，指揮中心不斷為高端開脫，且花的時間比說明防疫政策還長，儼然成為高端疫苗的公關部門。

巧的是，高端疫苗公布價格到高端通過保護力審查，都在衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝見過前指揮官、台北市長候選人陳時中之後，又在陳時中電視辯論之前，政治考量鑿痕處處，既已是司昭之心，又何須怕路人皆知。

（前彰化醫師公會理事長）

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