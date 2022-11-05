巴西總統大選日前結束，由左派的前總統魯拉以50.9%對49.1%的得票率，以些微差距擊敗尋求連任的現任右派總統波沙索諾。儘管波沙索諾在選舉結束沉默兩天後，宣布按照憲法規定授權幕僚長進行政權交接，但是始終未曾承認敗選，使得巴西政壇瀰漫一股不安的氣氛。此舉更讓外界擔心2020的美國總統大選後，共和黨的前總統川普不承認敗選，進而鼓動支持者攻佔國會的事件，會否在巴西重演？

尤其是波沙索諾執政期間，處處以川普馬首是瞻，故有「熱帶川普」的稱號，更加深了此種不安的氣氛。不願接受選舉結果的波沙索諾支持者，在波沙索諾沉默期間，至少在23個州和首都聯邦區用卡車封鎖300多條道路，甚至有人在公路上放火燒輪胎，使交通一度陷入混亂。雖然波沙索諾授權交接，但是不承諾敗選，總是讓未來兩個月的巴西政權交接過程充滿變數。

回顧2020年底的美國總統大選，川普一再聲稱民主黨偷走了選舉勝利，即使在投票結果相近的州重新計票，仍未能翻轉選舉結果，川普及其支持者始終不承認敗選，最終使得更本屬例行公事的選舉人的投票行為，演變成川普支持者攻佔國會阻撓投票行為的事件。這使得曾被譽為總統制民主國家之模範的美國，成為傷害民主最深的國家。如今美國正在舉行期中選舉，川普在助選時仍然強調2年前的選舉有舞弊，對此不少共和黨的支持者也深信不移。

此類不承認選舉結果的現象，通常在得票率非常接近的情況下發生。2020年的美國總統選舉，川普本來在搖擺州開票初期呈現領先現象，但是隨著開票數愈來愈多，以及郵寄與通訊投票陸續開出，川普就處於落後狀態。主要原因是受到新冠疫情的影響，民主黨的支持者傾向郵寄投票，共和黨支持者喜歡現場投票。開票順序是先開現場票，再開郵寄票，川普最後落敗係受到選民投票方式的影響，而非有任何選舉舞弊。

實際上，在2000年的美國總統選舉，也出現關鍵佛州選舉投票率非常接近的情況，廢票認定成了雙方勝負的關鍵，只要誰最終取得25張的選舉人票，就能當選總統。在經過一個月的司法訴訟，民主黨的高爾決定放棄抗爭承認敗選，並呼籲所有是支持群眾，團結一致支持下屆總統小布希。若當時高爾像川普一樣不承諾敗選，美國早在20年前就出現政治亂象。由此可見，領袖級之政治人物的一個決定會如何影響國家發展。

如今波沙索諾不承認敗選，難免使世人對於巴西政府的政權交接，會否發生類似美國的情況感到憂心，也對總統制民主易導致社會兩極化，不利未來國家發展備感無助。當然內閣制民主也好不到那裡去，英國在一年之內換了3位首相，以色列在4年之內舉行了5次國會大選，如此不穩定的政權，要如何說服世人民主制度有其優越性。簡言之，全球民主正面臨重大考驗，除了在制度予以補強，以增加政權穩定度外，就必須取決領袖級政治人物看重國家利益重於政黨或個人利益。

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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