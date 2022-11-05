高端疫苗趕在10月底期限，壓線繳交保護效益報告，食藥署3日召開高端疫苗保護效益專家會議，會中14位專家全數通過，確認高端有良好的保護效益。根據資料顯示若不分年齡層來看，保護中重症接種3劑AZ疫苗效力65.9%；3劑莫德納87.4%；3劑BNT95.8%；3劑高端為91.4%，在保護死亡部分，3劑高端的效力也高達9成，都僅次於BNT。國民黨立委痛批是黑箱投票，要求公開會議紀錄。

這事，無須公開會議紀錄、也無須追究與會專家是那些人，直接可以判定，所謂高端保護效益僅次於BNT，純屬政治謊言，不足為信。

根據疾管局10月28日公布COVID-19 疫苗接種的統計資料顯示:第一劑、第二劑施打AZ、莫德納、BNT和高端疫苗的人數，兩劑平均約為750萬、510萬、730萬和100萬，第三劑（追加劑）接種AZ、莫德納、BNT和高端的人數，分別為6萬、110萬、440萬和95萬。換句話說，接種4種疫苗的人數，也就是統計比較的母體，差距太大，無從比較。這就像工業生產中，良率萬分之一的產品，自我宣傳它的良率和良率以百萬分之一計算標準的產品一樣好！

再說，施打AZ、莫德納和BNT的族群，無論就年齡、居住地區、性別、健康狀態的分配，都比較接近全體人口的分配型態。施打高端的族群中，政治立場親綠的年輕人比重高。年輕人，健康情況一般較佳，罹患中重度慢性病者少，免疫能力強，就算把生理食鹽水當作疫苗，大概也不會輕易染疫。何況，接種不同疫苗的人，事後也沒有真正做過保護力的追蹤研究，誰知道注射不同疫苗也沒有產生保護力。

不僅如此，衡量AZ、莫德納、BNT保護效益，還有全球的資料可供比對，高端出不了國門，只有在民進黨的保護下，才有保護效益，政黨輪替後，它還會有保護效益嗎？

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