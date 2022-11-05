台積電創辦人張忠謀雖然已經卸下董事長職位，不過在很多人心裡，或許都不覺得他已經離開台積電。甚至有些股民可能還認為，哪怕台積電真的怎麼樣了，關鍵時刻張忠謀還是會出手拯救台積電。台灣有台積電這座護國神山，而台積電有張忠謀這位鎮山之寶。

這也就難怪中共忌憚台積電的部分原因，是因為張忠謀在扁政府時期，與2018年至今的蔡政府時期，都曾多次代表台灣總統參與APEC會議。雖然這未必代表張忠謀個人的政治立場，但有心人士還是會替張忠謀貼上親綠標籤，連帶認為張忠謀會因此在日益激烈的全球半導體產業布局上，並以此左右台積電未來的走向。

台灣在過去一年，已經因為晶片和地緣政治問題，受到前所未有的關注。想必這次有張忠謀出席的泰國APEC會議，會有更多與會成員就兩岸與晶片議題關注台灣。台灣和台積電因為半導體供應鏈問題被推到鎂光燈下以後，很多決定就已經與台灣或台積電自己的意願無關。

就像台積電亞利桑那廠機台移機典禮，相傳美方對此高度重視，就連美國總統拜登到時都會出席。台積電對此相當低調，也傳出台積電的邀請函尚未寄出，而且台積電原本沒有要把典禮搞得那麼盛大。只是因為就目前的局勢來看，台積電的亞利桑那廠極具政治與戰略上的意義，也是拜登政府能夠藉此壯大美國半導體製造聲勢的好材料，於是最後才變得如此盛大。而且此刻放出這個消息，恐怕也有拜登想要穩固一下亞利桑那期中選情的考量。

原本作為共和黨鐵票州的亞利桑那，在上次總統和參議院大選都轉而支持民主黨。但依照拜登與民主黨目前在當地的支持度，再加上川普支持的候選人來勢洶洶，拜登要是再不做點題目，亞利桑那選情可能真的要告急了。

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