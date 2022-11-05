就在高端疫苗效能爭議不斷，且迄今未獲日美及世衛組織認證之際，日昨終於傳來大好消息。在「高端生物製劑公司」10月28日補交保護效益報告後，經衛福部食藥署加速召開專家會議審查報告，分別來自免疫學、感染學、流行病學、生物統計、藥物統計、醫學法令、毒物學等領域的全體專家14人，一致認同其具保護效益。

上述專家們同意的主要原因包括：接種3劑高端、AZ、BNT、莫德納的保護效益，如不分年齡，高端預防中重症的保護效力為91.4％，僅次於BNT、略高於莫德納；至於預防死亡的保護效力，3劑高端亦可達90.3％，和莫德納相當，但仍低於BNT。這些數字足以顯示，高端的保護效益與國際知名疫苗相比，確實是毫不遜色。

如今吾人除要向高端公司及極力推薦該疫苗的指揮中心道賀外，過去批評過高端的學者專家們也該表示歉意，尤其需要還給指揮官陳時中一個公道。原來陳在本土疫情爆發之際，使勁地阻擋外國疫苗進口，極力引薦高端疫苗，乃是有「先見之明」，同時也是基於「肥水不落外人田」的原則，許多人都錯怪了他。

另外，我們終於了解到高端疫苗雖僅經過1.5期的試驗即授予「緊急使用授權」（EUA），但其效益卻能與歐美已進入第3期試驗的疫苗並駕齊驅；這也說明台灣的生物科技發展絕非吹牛，且已領先全球。基於「家醜不外露、好事揚千里」，高端確有效益的喜訊已到了正式向國際發聲的時候。

首先衛福部應該發動民眾組成「台灣隊」，尤其是曾經打了高端的百萬群眾，委由備受羞辱和委屈的陳時中帶隊，前往美國在臺協會及日本台灣交流協會，表示嚴重的不滿及抗議；若能由打了3劑高端的蔡總統帶隊，則更具代表性。同時也要發函給世衛組織，譴責高端疫苗迄未獲其認證。可惜的是「遲來的正義已非正義」。

其次，針對國際上打高端疫苗可以入境的印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、愛沙尼亞、巴拉圭等10個國家，為了投桃報李及感謝情義相挺，衛福部實應向這些國家發出感謝函，及附上經過我國專家審核的同意報告詳細內容。另外也可將11月底到期的40萬劑高端疫苗，免費贈送給需要疫苗的國家。

目前唯一令人不解的是，食藥署拒絕公布參與審查的14位專家名單及審查過程；而美國食品藥品監督管理局在授予EUA前的審查過程，卻都是採取線上直播會議，並公布諮詢委員名單及投票結果。相信這是因為台灣與美國的國情不同，畢竟在台灣將某些資料列為機密並長期封存已非新鮮事，當可一併向國際社會說明。

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